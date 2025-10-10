De hoofdengineer van Red Bull Racing, Paul Monaghan, kijkt met gemengde gevoelens terug op de tweede plaats van Max Verstappen in Singapore. De Engelsman stelt dat er eigenlijk meer in had gezeten, maar herinnert zich in gesprek met The Inside Track ook dat Red Bull er een tijdje geleden veel minder goed voor stond.

Op het stratencircuit van Singapore moest Red Bull laten zien dat het de sterke lijn uit Monza en Bakoe kon doortrekken. Voor die test lijkt het Oostenrijkse team dan ook geslaagd. Op het circuit waar veel downforce wordt gevraagd, kon de RB21 zich op zaterdag prima meten met de concurrentie. Op zondag moest Verstappen met man en macht Lando Norris achter zich houden, terwijl de viervoudig wereldkampioen ook kampte met de nodige problemen.

Zege door de vingers laten glippen

“Het is misschien een beetje respectloos tegenover de andere teams als ik nu zeg dat we volledig ontevreden zijn. We hebben echter een mogelijke zege door de vingers laten glippen, terwijl we de wagen ook nog hadden kunnen verbeteren,” wikt en weegt de hoofdengineer zijn woorden.

Monaghan wijst daarnaast op de geboekte progressie bij Red Bull. In Zandvoort, waar eveneens veel neerwaartse druk wordt gevraagd, kwam het team namelijk nog slecht voor de dag. “Daar waren we vrij matig. Als de safety cars er niet waren geweest, was het gat pijnlijk groot geworden.” Dat Red Bull er in Singapore weer beter voor stond, stemt Monaghan tevreden, al telt uiteindelijk alleen de overwinning: “Ja, teleurgesteld, maar ook weer tevreden.”

