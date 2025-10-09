'Mercedes wil 2027 stoeltje vrijhouden voor Verstappen' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Vincent Bruins over onder meer Mercedes, hun toekomstige rijdersduo en nog veel meer.
'Mercedes wil 2027 stoeltje vrijhouden voor Verstappen' l GPFans Raceteam
