Carlos Sainz komt voor de F1-fans op, nadat de regie onder vuur kwam te liggen tijdens de Grand Prix van Singapore - wat Sainz terecht vindt. Ook al kan hij geen enkele race live op tv zien, omdat hij natuurlijk zelf achter het stuur zit, heeft zelfs de Williams-coureur door dat de regie wedstrijden anders moet gaan aanpakken. Er zouden te vaak beroemdheden of vriendinnen van coureurs in beeld zijn.

Er was genoeg actie op het stratencircuit van Marina Bay, maar een boel ervan werd alleen in herhalingen getoond en dus live gemist, of het werd überhaupt niet laten zien. Denk daarbij aan de divebomb-inhaalmanoeuvre van Kimi Antonelli op Charles Leclerc, de remproblemen bij Lewis Hamilton in de slotfase of de opmars van Sainz, die vanaf de laatste plek op de grid richting de punten reed. Het komt steeds vaker voor dat Leclercs vriendin Alexandra Saint Mleux, Sainz z'n vriendin Rebecca Donaldson of Liam Lawsons vriendin Hannah St. John in beeld zijn, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook Kelly Piquet komt op tv naar voren tijdens de zeldzame keren dat ze met Max Verstappen op het circuit is.

Regie mist een heleboel

"Het begint een beetje een trend te worden, en het zal vast ooit voor ze een keer gewerkt hebben, toen mensen het interessant vonden om onze vriendinnen en beroemde mensen en hun reacties op tv te zien", begon Sainz tegenover El Partidazo de COPE. "Ik snap dat als er een inhaalactie is, een heel spannend moment in de race, dat de regie dan misschien een reactie wil laten zien, als ze hebben gemerkt dat dat in het verleden werkte. Maar dat moeten ze alleen doen, als de competitie gerespecteerd wordt en je altijd de belangrijk momenten van de race laat zien. Afgelopen weekend lieten ze geen van mijn vier of vijf inhaalacties zien die ik op het eind deed. Tevens misten ze Fernando's achtervolging op Lewis... Ze missen een heleboel dingen. Verlies het belangrijkste niet uit het oog. Voor mij gaan ze een beetje over de schreef met het laten zien van beroemdheden en vriendinnen."

Sainz (l) met Leclerc (r)

