close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris and Verstappen in front of FIA logo

Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen: "Haal Britse stewards weg"

Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen: "Haal Britse stewards weg"

Vincent Bruins
Norris and Verstappen in front of FIA logo

Als het aan Olav Mol lag, dan zouden we geen Britse stewards meer zien in de Formule 1. De analist van Ziggo Sport en F1-commentator hekelt het feit dat er nog Britse stewards bij de FIA zitten, want er zouden te veel dingen in het Britse kamp zijn. Hij wijst naar Lando Norris tijdens de Grand Prix van Singapore.

George Russell leidde een veld van twintig auto's richting de eerste bochtencombinatie op het Marina Bay-stratencircuit voor Max Verstappen. Daarachter had Norris een goede start en hij ging niet alleen Kimi Antonelli voorbij, maar ook teamgenoot Oscar Piastri. De inhaalactie gebeurde echter wel met geduw en getrek. Hij gaf Piastri een zet richting de muur en, omdat hij zo op de andere McLaren aan het letten was, raakte hij ook nog de achterkant van Verstappen. Gelukkig voor de laatstgenoemde leek de Red Bull geen schade te hebben. Norris liep door het incident een scheve endplate op, maar hoefde van de stewards geen nieuwe voorvleugel op te halen.

Er wordt met twee maten gemeten

"Als Max Verstappen Lando Norris op dezelfde manier had aangetikt, wat was er dan gebeurd?", begon Mol richting Robert Doornbos bij het Race Café De Stamtafel van Ziggo Sport. Doornbos antwoordde: "In mijn optiek zouden de juiste racestewards niks doen. Maar dat is appels met peren vergelijken." Er komt een voorbeeld naar voren dat Kevin Magnussen in 2022 in Singapore een meatball flag kreeg voor een loshangende endplate, maar Norris afgelopen zondag niet. "Er wordt met twee maten gemeten, dat weten we. Maar in principe pakken de stewards de eerste ronde goed aan, vind ik", aldus Doornbos.

Related image
Related image

Britse stewards moeten weg

Mol wil liever geen Britse stewards meer zien om het minder partijdig te maken. "Ik vind dat er te veel dingen in het Britse kamp zijn. Ik zou willen dat er in zo'n wedstrijd, waar WK's boven hangen... Ze zeggen wel: 'Ja, ze zijn echt allemaal onafhankelijk.' Toch moet er niet een Engelse steward in het stewardspanel zitten. Zorg dat dat er niet is. Ze zijn er zat, haal dat weg. Ik zeg niet dat [Derek Warwick] iets verkeerds gedaan heeft [wat betreft het incident in de eerste bocht], maar hij zit er wel. Dat moet je gewoon niet willen."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 McLaren Lando Norris FIA

Net binnen

Sainz bekritiseert F1-regie:
Regie mist actie op de baan

Sainz bekritiseert F1-regie: "Gaan over de schreef met beroemdheden en vriendinnen"

  • 3 minuten geleden
Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen:
GP Singapore

Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen: "Haal Britse stewards weg"

  • 33 minuten geleden
  • 6
 F1-baas waarschuwt circuits die favoriet zijn bij fans: 'Historie is niet fundamenteel voor ons'
Historische circuits

F1-baas waarschuwt circuits die favoriet zijn bij fans: 'Historie is niet fundamenteel voor ons'

  • 1 uur geleden
  • 2
 'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'
Matt Caller vertrekt

'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'

  • 1 uur geleden
Hülkenberg verklaart 'verrassend' incident en wijst naar rivaal:
GP Singapore

Hülkenberg verklaart 'verrassend' incident en wijst naar rivaal: "Hij remde 100 meter eerder"

  • 2 uur geleden
Waarom de FIA het kwalificatiereglement níet hoeft aan te passen voor debuut Cadillac
Beweringen kloppen niet

Waarom de FIA het kwalificatiereglement níet hoeft aan te passen voor debuut Cadillac

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x