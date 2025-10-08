Als het aan Olav Mol lag, dan zouden we geen Britse stewards meer zien in de Formule 1. De analist van Ziggo Sport en F1-commentator hekelt het feit dat er nog Britse stewards bij de FIA zitten, want er zouden te veel dingen in het Britse kamp zijn. Hij wijst naar Lando Norris tijdens de Grand Prix van Singapore.

George Russell leidde een veld van twintig auto's richting de eerste bochtencombinatie op het Marina Bay-stratencircuit voor Max Verstappen. Daarachter had Norris een goede start en hij ging niet alleen Kimi Antonelli voorbij, maar ook teamgenoot Oscar Piastri. De inhaalactie gebeurde echter wel met geduw en getrek. Hij gaf Piastri een zet richting de muur en, omdat hij zo op de andere McLaren aan het letten was, raakte hij ook nog de achterkant van Verstappen. Gelukkig voor de laatstgenoemde leek de Red Bull geen schade te hebben. Norris liep door het incident een scheve endplate op, maar hoefde van de stewards geen nieuwe voorvleugel op te halen.

Artikel gaat verder onder video

Er wordt met twee maten gemeten

"Als Max Verstappen Lando Norris op dezelfde manier had aangetikt, wat was er dan gebeurd?", begon Mol richting Robert Doornbos bij het Race Café De Stamtafel van Ziggo Sport. Doornbos antwoordde: "In mijn optiek zouden de juiste racestewards niks doen. Maar dat is appels met peren vergelijken." Er komt een voorbeeld naar voren dat Kevin Magnussen in 2022 in Singapore een meatball flag kreeg voor een loshangende endplate, maar Norris afgelopen zondag niet. "Er wordt met twee maten gemeten, dat weten we. Maar in principe pakken de stewards de eerste ronde goed aan, vind ik", aldus Doornbos.

Related image

Britse stewards moeten weg

Mol wil liever geen Britse stewards meer zien om het minder partijdig te maken. "Ik vind dat er te veel dingen in het Britse kamp zijn. Ik zou willen dat er in zo'n wedstrijd, waar WK's boven hangen... Ze zeggen wel: 'Ja, ze zijn echt allemaal onafhankelijk.' Toch moet er niet een Engelse steward in het stewardspanel zitten. Zorg dat dat er niet is. Ze zijn er zat, haal dat weg. Ik zeg niet dat [Derek Warwick] iets verkeerds gedaan heeft [wat betreft het incident in de eerste bocht], maar hij zit er wel. Dat moet je gewoon niet willen."

Gerelateerd