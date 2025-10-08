Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen: "Haal Britse stewards weg"
Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen: "Haal Britse stewards weg"
Als het aan Olav Mol lag, dan zouden we geen Britse stewards meer zien in de Formule 1. De analist van Ziggo Sport en F1-commentator hekelt het feit dat er nog Britse stewards bij de FIA zitten, want er zouden te veel dingen in het Britse kamp zijn. Hij wijst naar Lando Norris tijdens de Grand Prix van Singapore.
George Russell leidde een veld van twintig auto's richting de eerste bochtencombinatie op het Marina Bay-stratencircuit voor Max Verstappen. Daarachter had Norris een goede start en hij ging niet alleen Kimi Antonelli voorbij, maar ook teamgenoot Oscar Piastri. De inhaalactie gebeurde echter wel met geduw en getrek. Hij gaf Piastri een zet richting de muur en, omdat hij zo op de andere McLaren aan het letten was, raakte hij ook nog de achterkant van Verstappen. Gelukkig voor de laatstgenoemde leek de Red Bull geen schade te hebben. Norris liep door het incident een scheve endplate op, maar hoefde van de stewards geen nieuwe voorvleugel op te halen.
Er wordt met twee maten gemeten
"Als Max Verstappen Lando Norris op dezelfde manier had aangetikt, wat was er dan gebeurd?", begon Mol richting Robert Doornbos bij het Race Café De Stamtafel van Ziggo Sport. Doornbos antwoordde: "In mijn optiek zouden de juiste racestewards niks doen. Maar dat is appels met peren vergelijken." Er komt een voorbeeld naar voren dat Kevin Magnussen in 2022 in Singapore een meatball flag kreeg voor een loshangende endplate, maar Norris afgelopen zondag niet. "Er wordt met twee maten gemeten, dat weten we. Maar in principe pakken de stewards de eerste ronde goed aan, vind ik", aldus Doornbos.
Britse stewards moeten weg
Mol wil liever geen Britse stewards meer zien om het minder partijdig te maken. "Ik vind dat er te veel dingen in het Britse kamp zijn. Ik zou willen dat er in zo'n wedstrijd, waar WK's boven hangen... Ze zeggen wel: 'Ja, ze zijn echt allemaal onafhankelijk.' Toch moet er niet een Engelse steward in het stewardspanel zitten. Zorg dat dat er niet is. Ze zijn er zat, haal dat weg. Ik zeg niet dat [Derek Warwick] iets verkeerds gedaan heeft [wat betreft het incident in de eerste bocht], maar hij zit er wel. Dat moet je gewoon niet willen."
Gerelateerd
Net binnen
Sainz bekritiseert F1-regie: "Gaan over de schreef met beroemdheden en vriendinnen"
- 3 minuten geleden
Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen: "Haal Britse stewards weg"
- 33 minuten geleden
- 6
F1-baas waarschuwt circuits die favoriet zijn bij fans: 'Historie is niet fundamenteel voor ons'
- 1 uur geleden
- 2
'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'
- 1 uur geleden
Hülkenberg verklaart 'verrassend' incident en wijst naar rivaal: "Hij remde 100 meter eerder"
- 2 uur geleden
Waarom de FIA het kwalificatiereglement níet hoeft aan te passen voor debuut Cadillac
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober