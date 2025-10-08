De safety car hoefde voor het tweede jaar op rij niet ingezet te worden tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. Het scheelde echter weinig, want Nico Hülkenberg maakte wel een spin op hoge snelheid mee. De Kick Sauber-coureur legt uit dat het kwam door een zogeheten brake check van Franco Colapinto.

Het raceweekend op het Marina Bay-stratencircuit viel enorm tegen voor Kick Sauber en het Formule 1-team van Alpine. Ze begaven zich in het achterveld en maakten geen kans op punten. Hülkenberg viel in ronde 43 Colapinto aan voor P14, maar beschadigde daarbij een endplate van zijn voorvleugel. De volgende ronde probeerde de Duitser het opnieuw bij bocht 7, maar hij spinde in de remzone en kwam achterwaarts in de uitloopzone terecht. Hülkenberg zou als twintigste en laatste finishen, terwijl Colapinto het met P16 moest doen.

Blokkerende achteras

"Dat was nogal een momentje, ik had geluk dat ik niks heb geraakt", begon Hülkenberg tegenover Autosport. "Franco remde 100 meter eerder, geen idee waarom. Hij wilde me waarschijnlijk op een of andere manier verrassen. Nou, dat is gelukt! Het is probleem is dat de downforce aan de achterkant compleet wegvalt, als je dicht achter iemand rijdt. De achteras blokkeerde meteen en dan is er niets wat je nog kunt doen."

This was a BIG lock-up and spin for Nico Hulkenberg! 💨



He somehow kept it out of the barriers and continued onwards 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/5fRvLjNNp8 — Formula 1 (@F1) October 6, 2025

Totaal geen snelheid

Colapinto reageerde koeltjes: "Ik weet het niet, ik zag hem gewoon in mijn spiegels in de rondte gaan. Ik kan niet zeggen hoe dan kwam, dat moet hijzelf maar vertellen." Over zijn eigen, teleurstellende race zei de Argentijn: "Het was een zeer lange, zeer zware dag. Er zat totaal geen snelheid in de auto. We hebben ons best gedaan met een rare strategie om maar gewoon iets anders te proberen, maar dat werkte niet." Colapinto begon op de softs en wisselde naar de mediums, en vermeed daarmee de harde compound.

