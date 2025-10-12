Wat is een pitstop in de Formule 1 en hoe werkt het?

De Formule 1 is een sport die veel vraagt ​​van iedereen die erbij betrokken is. Het draait niet alleen om racen; er staat veel op het spel met strategie, precisie en teamwork. Pitstops spelen een cruciale rol in F1 en kunnen een enorm verschil maken in de race van een coureur. Hier legt GPFans uit hoe pitstops werken en welke rol ieder lid van een pitcrew bekleedt.

Wat zijn pitstops?

Een pitstop in F1 is een razendsnel proces waarbij een team van maximaal twintig monteurs de auto omsingelt zodra de coureur de pitbox is binnengereden en in een oogwenk een reeks taken uitvoert. De efficiëntie van de pitstop kan doorslaggevend zijn voor de overwinning, aangezien elke seconde telt. Om ervoor te zorgen dat de pitstops snel en nauwkeurig worden uitgevoerd, ondergaat de crew een strenge training en duizenden oefeningen. Hierbij werken ze aan hun communicatie- en coördinatievaardigheden, zodat ze de tijd in de pitstraat tot een minimum kunnen beperken. Een enkele fout of vertraging kan een team de race kosten, waardoor de pitstop een van de meest spannende en opwindende momenten is voor zowel de teams als de fans.

Hoe werken de pitstops?

Voordat een coureur de pitstraat in rijdt, moet het team de strategie zorgvuldig plannen. Hierbij moeten ze rekening houden met factoren als bandenslijtage en de positie op de baan. Zodra ze een strategie hebben gekozen, hoort de coureur het bekende radiobericht 'box, box', wat aangeeft dat hij de pitbox in moet rijden. Deze bevindt zich direct voor de garage van het team. De garages in de pitstraat worden toegewezen op basis van de teamvolgorde in het constructeurskampioenschap van het voorgaande seizoen. Normaal gesproken krijgt het team met de meeste punten de pitstraat die het dichtst bij de pitingang ligt, terwijl het team op de tweede plaats de volgende garage krijgt, enzovoort.

Wanneer de coureur bij de pitbox aankomt, moet hij de auto precies op de markeringen parkeren om te voorkomen dat het hele proces wordt vertraagd. Tijdens de pitstop voeren de monteurs een aantal taken uit om ervoor te zorgen dat de auto in optimale conditie verkeert. Ze monteren nieuwe banden, repareren beschadigde onderdelen en passen indien nodig de aerodynamica van de auto aan, door middel van een sleuteltje om de flaps anders te zetten, om de prestaties te maximaliseren.

Zodra de monteurs de wheel guns van de wielen hebben gehaald, gaat het licht boven het hoofd van de coureur op groen. Dit is het signaal dat de coureur kan vertrekken. Vroeger stond er iemand met een lollipop voor de auto om aan te geven of de coureur mocht vertrekken. Coureurs mogen zo vaak de pits in als ze willen, maar ze proberen hun bezoekjes tot een minimum te beperken. Elke pitstop kost immers cruciale tijd. Er is geen tijdslimiet voor hoe lang een pitstop mag duren, maar de pitcrew zal er altijd alles aan doen om de taken zo snel mogelijk uit te voeren en de coureur weer op de baan te krijgen. Meestal gebeurt dat binnen 2,5 seconden.

Rollen van de pitcrew

Tijdens een pitstop zijn er twaalf leden volledig betrokken bij het proces om de banden te wisselen, dus drie personen per band. Eén persoon is verantwoordelijk voor het eraf halen van de oude band, de ander plaatst de nieuwe, en de derde draait de wielmoer los en vast met een wheel gun.

Omdat bij dit proces de auto zowel aan de voor- als de achterkant moet worden geheven, wordt elke krik door twee pitcrewleden bediend. Daarnaast staan ​​er nog twee mensen aan de zijkant met reservekrikken voor en achter, voor het geval er iets misgaat of wanneer beide auto's in de pitstraat komen en er twee stops direct achter elkaar worden uitgevoerd.

Daarnaast plaatsen twee mensen zich bij het midden van de auto om deze stabiel te houden en twee anderen om de voorvleugel te verstellen. Ten slotte is er iemand die aangeeft dat de pitstraat vrij is, zodat de coureur veilig kan wegrijden. Als een coureur een andere deelnemer in de weg zit bij het verlaten van de pitbox, dan heet dat een unsafe release. Dit kan een straf opleveren.

Pitstops zijn meer dan alleen banden wisselen

Pitstops zijn meer dan alleen het verwisselen van banden of het repareren van de auto's. Ze zijn een belangrijk strategisch hulpmiddel dat teams gebruiken om mogelijk andere teams slim af te zijn. Tijdens een race hoor je commentatoren vaak de termen undercut en overcut gebruiken. Dit zijn twee van de meestvoorkomende strategieën die teams gebruiken om een ​​voordeel te krijgen ten opzichte van hun rivalen.

De undercut is een strategie waarbij een coureur onverwachts vroeg de pits in gaat en met nieuwe banden tijd probeert te winnen ten opzichte van een rivaal die later de pits in gaat. De overcut daarentegen ontstaat wanneer een coureur de pitstop uitstelt om track position te winnen, terwijl een directe concurrent de pits in gaat. Op deze manier profiteert de coureur van minder verkeer op de baan, waardoor hij snellere rondetijden kan neerzetten, zodat hij bij zijn uiteindelijke pitstop als eerste naar buiten komt.

Pitboxen kunnen ook een plek zijn waar coureurs straffen kunnen uitzitten, de zogenaamde stop-and-go-penalty's. Als straf voor regelovertredingen kan een coureur verplicht worden om de pitstraat in te rijden, tien seconden stil te staan ​​in zijn pitbox zonder dat er aan de auto wordt gewerkt, en vervolgens weer deel te nemen aan de race. Als coureur moet je het wel heel bont maken, wil je een stop-and-go krijgen. Het is een straf die zeer zelden voor komt.

Regels omtrent de pitstraat en pitstops

Pitstops moeten met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd. Monteurs moeten minimaal 0,15 seconde de tijd nemen om te controleren of de banden goed vastzitten tijdens het wisselen van de banden, en de coureur moet nog eens 0,2 seconde wachten voordat hij vertrekt. Te hard rijden in de pitstraat (boven de 60 of 80 km/u, afhankelijk van het circuit) resultaat in een straf, evenals het hinderen van een deelnemer (unsafe release). Coureurs worden ook bestraft als ze hun pitbox op een onveilige manier verlaten.

Bij de pitcrew is iedereen verplicht veiligheidsuitrusting te dragen, inclusief passende oogbescherming en een helm die voldoet aan de FIA-eisen. Alle handelingen met apparaten voor de pitstop en de pitcrew moeten door mensen worden aangestuurd en mogen niet geautomatiseerd zijn.

Zijn pitstops verplicht in F1?

Pitstops zijn verplicht in de Formule 1, aangezien teams tijdens de race minimaal twee verschillende compounds van de droogweerbanden moeten gebruiken. Als een coureur deze regel overtreedt en een droge race voltooit zonder een pitstop te maken, wordt hij gediskwalificeerd, tenzij de race wordt gestaakt en niet opnieuw kan worden gestart. In dat geval worden 30 seconden aan zijn verstreken racetijd toegevoegd.

Maar deze regel geldt niet voor races waarbij coureurs intermediates of regenbanden gebruiken, races in nat weer dus. Coureurs kunnen de hele race uitrijden zonder hun verplichte pitstop te maken. Tijdens de Grand Prix van Turkije in 2021 finishte Esteban Ocon de race zonder ook maar één pitstop te maken. Hij was de eerste coureur die dat deed sinds Mika Salo tijdens de regenachtige Grand Prix van Monaco in 1997.

Waarom wordt er niet getankt tijdens F1-pitstops

Tanken is verboden in de Formule 1 sinds het seizoen 2010, toen regels werden ingevoerd om auto's tot de finish op één tank brandstof te laten rijden vanaf de start. Voorheen tankten teams doorgaans bij pitstops en wisselden ze ook hun banden, en was het een nuttig strategisch hulpmiddel. Zo kon racen met minder brandstof aan het begin van een wedstrijd teams een paar tienden per ronde opleveren, maar dit werd gecompenseerd doordat ze eerder een pitstop moesten maken voordat de brandstof op was.

Er waren echter ook veiligheidsrisico's verbonden aan deze praktijk. Nadat tanken in 1994 opnieuw werd ingevoerd, werd de Benetton van Jos Verstappen tijdens de Grand Prix van Duitsland op de Hockenheimring per ongeluk doordrenkt met benzine, waarna een enorme vlammenzee ontstond. Gelukkig liep geen van de betrokken teamleden permanent letsel op en was de brand seconden later geblust.

Wat is de snelste F1-pitstop ooit?

Tijdens de Grand Prix van Qatar van 2023 voerde McLaren een pitstop van Lando Norris uit in slechts 1,80 seconde, waarmee het de snelste pitstop ooit in de Formule 1 werd. Deze ongelooflijke prestatie verbrak het vorige record van Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van São Paulo in 2019, waar ze een pitstop van Max Verstappen in slechts 1,82 seconde wisten uit te voeren.

Wat is de langzaamste F1-pitstop ooit?

Tijdens de Grand Prix van Monaco in 2021 werd Valtteri Bottas door Mercedes naar binnen geroepen voor een bandenwissel tijdens een pitstop die uiteindelijk rampzalig afliep. Tijdens de pitstop kon de monteur de rechtervoorband niet loskrijgen vanwege een vastzittende wielmoer. Dit probleem dwong Mercedes de auto uit te schakelen, en daarmee was het einde verhaal voor de Fin, die vocht voor een podiumplaats. Het team kon de wielmoer pas na 43 uur in de fabriek loskrijgen.

Een andere controversiële pitstop gebeurde tijdens de Grand Prix van Japan in 2023, dit keer met Sergio Pérez. Nadat hij schade had opgelopen aan zijn Red Bull en uitviel, keerde Perez na 41 minuten terug naar de baan op en kreeg hij een tijdstraf van 5 seconden voor zijn eerdere crash met de Haas van Kevin Magnussen. Deze actie leidde tot ophef, omdat Red Bull misbruik maakte van een maas in de wet, waardoor de Mexicaan de tijdstraf kon uitzitten en dus geen gridstraf kreeg voor de volgende Grand Prix.

Wat is de DHL Fastest Pit Stop Award?

Sinds 2015 wordt de DHL Fastest Pit Stop Award uitgereikt "ter erkenning van uitmuntend teamwork en prestaties van de onbezongen helden die een essentiële bijdrage leveren aan het succes van de coureurs op het circuit", aldus de website van DHL. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het team dat de snelste pitstop neerzet, op basis van een puntensysteem.

Het team met de snelste pitstop in elke race krijgt 25 punten, het op één na snelste team 18 punten en het op twee na snelste team 15 punten. De punten worden gedurende het seizoen verzameld en het team met de meeste punten aan het einde van het seizoen wint de prijs. Red Bull heeft deze prijs zeven keer op rij gewonnen, waaronder in het seizoen 2024.

