McLaren zit na de zomerstop nog niet fantastisch in haar fel, terwijl Red Bull Racing bezig is met een comeback. McLaren heeft het kampioenschap bij de constructeurs na de F1 Grand Prix van Singapore wel binnen, maar een al te grote feeststemming is er nog niet.

Op een circuit waar McLaren zal hebben gehoopt iets van de vorm van voor de zomerstop terug te vinden, vooral omdat het circuit in Singapore voor hun auto gemaakt zou moeten zijn, bleek dit zeker op zaterdag op de softs niet het geval te zijn. Oscar Piastri kwam achter George Russell en Max Verstappen op P3 terecht op 0.366 seconden, terwijl Lando Norris op P5 eindigde op 0.428 seconden van Russell. Het is dat Verstappen zijn laatste rondje niet af kon maken, want anders was het gat met zijn snellere ronde nog groter geweest.

Artikel gaat verder onder video

Stella over problemen op softs van McLaren

Tegenover Motorsport.com stelt Andrea Stella, teambaas van McLaren, dat er ten opzichte van 2024 iets is veranderd op het gebied van de banden waardoor Norris zich - zeker op de softs - niet comfortabel voelt. “Lando had moeite om de voorkant goed aan te voelen. De veranderingen in de banden ten opzichte van vorig seizoen hebben daar zeker invloed op gehad. Vorig jaar voelden onze coureurs zich hier veel comfortabeler, terwijl ze dit jaar al vanaf de eerste training melding maakten van vreemd gedrag van de voorbanden. Dat effect was kleiner bij de harde en medium banden, maar duidelijk aanwezig bij de zachte compound.”

Related image

Norris over banden in Singapore

Norris zelf bevestigde deze lezing van Stella en stelde dat hij liever op de mediums reed dan op de softs. “De mediumband gaf me meer grip aan de voorkant, wat beter bij mijn rijstijl past. Ik kon meer tijd vinden per ronde. Ze deden me denken aan de wagen van vorig jaar, en aan het gevoel dat ik toen zocht. Zodra we de zachte band monteerden, kwam het oude probleem weer terug: de auto reageerde niet zoals verwacht. De problemen met de voorkant die ik dit jaar vaker heb gehad, kwamen ook dit weekend terug.”

Gerelateerd