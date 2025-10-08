close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Piastri, Hamilton, socials

Hamilton komt met advies voor Piastri: 'Geef geen posities meer terug'

Hamilton komt met advies voor Piastri: 'Geef geen posities meer terug'

Remy Ramjiawan
Piastri, Hamilton, socials

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft klassementsleider Oscar Piastri geadviseerd om zich niet langer de kaas van het brood te laten eten als McLaren opnieuw een verzoek bij hem neerlegt, zo meldt Formule 1-journalist Julianne Cerasoli.

Lando Norris en Piastri lijken met elkaar te gaan uitmaken wie er dit seizoen met de wereldtitel naar huis gaat. Max Verstappen is met 63 punten achterstand nog altijd een outsider, maar het McLaren-duo heeft de beste papieren in handen. Dit seizoen werd Piastri al meerdere keren gevraagd om Norris er voorbij te laten, en daar heeft de negenvoudig racewinnaar tot nu toe steeds gehoor aan gegeven.

Geen plekken teruggeven

Volgens Hamilton moet Piastri daar voorzichtiger mee omgaan. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd Hamilton gevraagd of hij nog advies had voor de Australiër, en dat had hij. "Geef geen posities meer terug", verklaarde de Ferrari-coureur. Piastri zelf werd later geconfronteerd met dat advies en legde uit dat hij het in zijn achterhoofd zal houden. "Hij heeft deze situatie al vaak meegemaakt. Ik zal zijn advies ter harte nemen", aldus de kampioenschapsleider.

Gerelateerd

McLaren Ferrari Lewis Hamilton Oscar Piastri

Net binnen

Circuit Estoril mogelijk terug op Formule 1-kalender: gemeente wil circuit overnemen
Estoril comeback

Circuit Estoril mogelijk terug op Formule 1-kalender: gemeente wil circuit overnemen

  • 17 minuten geleden
VIDEO | 'Piastri staat onder druk bij McLaren' l GPFans Raceteam
VIDEO

VIDEO | 'Piastri staat onder druk bij McLaren' l GPFans Raceteam

  • 34 minuten geleden
Tsunoda omschrijft eerste ronde in Singapore als 'slechtste in mijn leven'
Grand Prix Singapore

Tsunoda omschrijft eerste ronde in Singapore als 'slechtste in mijn leven'

  • 48 minuten geleden
  • 1
 Red Bull en Verstappen doorstaan grote test in Singapore
Red Bull in Singapore

Red Bull en Verstappen doorstaan grote test in Singapore

  • 1 uur geleden
Manager Leclerc wil verbeteringen zien:
Charles Leclerc

Manager Leclerc wil verbeteringen zien: "Goede auto, maar niet genoeg om titel te winnen"

  • 1 uur geleden
Herbert:
Max Verstappen

Herbert: "Verstappen heeft in Singapore bewezen dat hij niet is afgeschreven"

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x