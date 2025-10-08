Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft klassementsleider Oscar Piastri geadviseerd om zich niet langer de kaas van het brood te laten eten als McLaren opnieuw een verzoek bij hem neerlegt, zo meldt Formule 1-journalist Julianne Cerasoli.

Lando Norris en Piastri lijken met elkaar te gaan uitmaken wie er dit seizoen met de wereldtitel naar huis gaat. Max Verstappen is met 63 punten achterstand nog altijd een outsider, maar het McLaren-duo heeft de beste papieren in handen. Dit seizoen werd Piastri al meerdere keren gevraagd om Norris er voorbij te laten, en daar heeft de negenvoudig racewinnaar tot nu toe steeds gehoor aan gegeven.

Geen plekken teruggeven

Volgens Hamilton moet Piastri daar voorzichtiger mee omgaan. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd Hamilton gevraagd of hij nog advies had voor de Australiër, en dat had hij. "Geef geen posities meer terug", verklaarde de Ferrari-coureur. Piastri zelf werd later geconfronteerd met dat advies en legde uit dat hij het in zijn achterhoofd zal houden. "Hij heeft deze situatie al vaak meegemaakt. Ik zal zijn advies ter harte nemen", aldus de kampioenschapsleider.

