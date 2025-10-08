Gevaarlijk moment in de pitstraat: Tsunoda raakt bijna een monteur door wegrollende band
Zowel Yuki Tsunoda als een monteur van Sauber zijn goed weggekomen tijdens een gevaarlijk moment in de Grand Prix van Singapore. Op social media gaan beelden rond van hoe het bijna misging in de pitstraat.
Yuki Tsunoda kende een teleurstellend weekend in Singapore. De Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich buiten de top tien en wist zich op zondag geen weg naar de punten te vechten. Daarmee kon hij niet van waarde zijn voor teammaat Max Verstappen, die in de kop van het veld opgejaagd werd door het duo van McLaren. De toekomst van de Japanner is momenteel erg onzeker. Geruchten doen de ronde dat Red Bull-topman Helmut Marko voornemens is Isack Hadjar in 2026 het stoeltje naast Verstappen te geven, terwijl Tsunoda en Liam Lawson vechten om een zitje bij zusterteam Racing Bulls.
Gevaarlijk moment in de pitstraat
Hoe dat zich ontvouwt, is nog even afwachten. De race in Singapore was er voor Tsunoda in ieder geval een om snel weer te vergeten. Maar het had nog erger kunnen worden voor de 25-jarige coureur. Op beelden die niet werden uitgezonden is te zien hoe het bijna mis ging in de pitstraat. Terwijl Tsunoda over de fast lane reed, rolde er een wiel van de auto van Gabriel Bortoleto zijn kant op. Deze sprong op nadat hij door een monteur van de auto werd gehaald tijdens de pitstop van de Braziliaan, en rolde richting de fast lane. Een monteur van Sauber was gelukkig wakker en ving de band net op tijd op, maar Tsunoda reed hierdoor wel vlak langs hem. Een gevaarlijke situatie, maar gelukkig met een goede afloop. Bekijk de beelden hier.
