Jos Verstappen over GT3-avontuur Max: 'Dat is eigenlijk door mij gekomen'
Jos Verstappen over GT3-avontuur Max: 'Dat is eigenlijk door mij gekomen'
Jos Verstappen heeft onthuld hoe Max Verstappen zo gefascineerd is geworden door GT-auto's, wat recent heeft geleid tot zijn debuut op de Nürburgring in de NLS in een auto van Ferrari.
Iets meer dan een week geleden was Verstappen, voor het raceweekend in Singapore en na het weekend in Bakoe, actief in de NLS om zijn debuut in GT3 te maken met Chris Lulham. Met succes, want nadat hij vanaf P3 begon aan zijn eerste race reed hij na de eerste bocht al op P1 en won hij de race door zelf een minuut van de rest weg te rijden. Lulham liet het gat nog wel bijna onder twintig seconden komen, maar de zege kwam nooit in gevaar.
Jos Verstappen over Max Verstappen in GT3
In gesprek met Viaplay gaat Jos Verstappen in op het uitstapje van zijn zoon. De vader van Max Verstappen stelt dat hij het eigenlijk gecreëerd heeft. "Het is eigenlijk een beetje door mij gekomen. Ik ben met een GT3 bij GP Elite begonnen te rijden. En ik zei: 'Kom in de winter, het is mooi en leuke dingen doen'. Max is daar ook verder in gegaan. Hij vindt het leuk, heeft zijn eigen team en hij doet het gewoon zelf."
Jos Verstappen geniet van uitstapje zoon Max
Jos Verstappen stelt dat hij volop kan genieten van het feit dat Max Verstappen vooral graag bezig is met racen en zich niet veel aantrekt van wat anderen denken. Dat de Nürburgring speciaal voor hem is, is voor Jos dan ook geen verrasing. "Ik denk dat de Nürburgring altijd heel uitdagend voor hem is geweest. Het is mooi om te zien dat hij dat doet. Daar beleeft hij veel plezier aan en je merkt het ook: hij komt echt met een smile aan bij de Formule 1-wedstrijden en dat is gewoon positief."
Gerelateerd
Net binnen
Jos Verstappen over GT3-avontuur Max: 'Dat is eigenlijk door mij gekomen'
- 9 minuten geleden
Overzicht podiumplaatsen: Verstappen ziet Russell en Norris naast zich staan in Singapore
- 47 minuten geleden
- 2
Verstappen wijst F1-coureurs aan: 'Die drie zijn het beste in padel'
- 1 uur geleden
Kan Verstappen nog kampioen worden in Abu Dhabi en hoe kan jij daarbij zijn?
- 1 uur geleden
- 4
'Hevige Ferrari-discussie heeft bom laten ontploffen: Leclerc verkent opties'
- 2 uur geleden
- 2
Mercedes-monteur bekijkt voetbalwedstrijd tijdens Grand Prix van Singapore
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'
- 17 september