Voor McLaren was het tijdens de F1 Grand Prix van Singapore al feest, want het kampioenschap bij de constructeurs werd officieel binnengehaald. Voor Mercedes en Aston Martin was het ook een mooi weekend. De FIA heeft de stand bij de constructeurs na de achttiende race van 2025 onthuld.

McLaren is, samen met Red Bull Racing, nu het team dat het vroegst ooit (zes races voor het einde) al kampioen is bij de constructeurs. Achter McLaren sloeg Mercedes toe door 35 punten te scoren en 23 punten uit te lopen op Ferrari. Tevens liep het zeventien punten uit op Red Bull Racing, dat Yuki Tsunoda geen punten zag scoren.

Artikel gaat verder onder video

Gevecht om P5 en P6 bij constructeurs

Aston Martin was van de middenmoters de grote winnaar (zes punten in Singapore), terwijl Williams en Haas een puntje en twee punten over zouden houden aan afgelopen weekend. Geen punten waren er voor Racing Bulls, Sauber en Alpine, waarbij Alpine steeds troostelozer onderaan komt te staan.

Stand constructeurs na GP Singapore

# Team Punten 1 McLaren F1 Team 650 2 Mercedes 325 3 Ferrari 298 4 Red Bull Racing 290 5 Williams 102 6 Racing Bulls 72 7 Aston Martin 68 8 Sauber 55 9 Haas 46 10 Alpine 20

Gerelateerd