Christian Horner is, nu hij officieel geen onderdeel van Red Bull Racing is, op zoek naar een nieuwe baan in F1 waar hij ergens in 2026 mee kan beginnen. De Brit is al vaak gekoppeld aan Haas en Alpine, maar vooral aan Aston Martin. Riccardo Patrese hoopt dat, mocht Horner naar Aston Martin gaan, Jos Verstappen het voor zoon Max Verstappen goed kan maken en de ruzie tussen hem en de Brit opzij kan zetten om een transfer voor 2027 wellicht mogelijk te maken.

In gesprek met Escapist Magazine stelt Patrese dat, zeker nu Horner vertrokken is bij Red Bull, de vader van Max Verstappen het goed moet gaan maken met de Brit. "Als je van je vrouw scheidt, betekent dat niet per se dat je voortdurend ruzie moet hebben. Misschien worden Christian Horner en Jos Verstappen na twee, drie, vier jaar weer vrienden."

'Jos Verstappen zou ruzie met Horner aan de kant moeten zetten'

Patrese vervolgt en stelt dat Jos Verstappen het alleen al bij zou moeten leggen met Horner omdat het de deur dan zou openen voor een transfer van Max Verstappen naar Aston Martin. "Als er natuurlijk een mogelijkheid is om een team op te bouwen dat mee kan doen om het kampioenschap en Max weer kan winnen, dan denk ik dat Jos zich een beetje op de achtergrond zal houden. Als vader zou ik moeten zeggen: vergeet al mijn ergernis en laat mijn zoon gaan om de beste kansen te krijgen."

Patrese over Horner naar Aston Martin

De reden waarom volgens Patrese de twee het goed zouden moeten maken, is omdat Horner mogelijk naar Aston Martin gaat en het goed kan dat - vooral wegens de aanwezigheid daar van Adrian Newey en Honda - Verstappen na 2026 naar Aston Martin gaat en er dus weer opnieuw samengewerkt moet worden. "De speculaties rond Aston Martin en Christian Horner doen me denken aan toen Michael Schumacher Benetton verliet en naar Ferrari ging. Hij nam alle beste mensen van Benetton mee naar Ferrari om een winnend team op te bouwen en vervolgens wereldkampioen te worden. Ross Brawn, Rory Byrne, al die jongens die bij Benetton met hem werkten, nam hij mee naar Ferrari en samen bouwden ze een team waarmee hij vijf keer wereldkampioen werd. Ik zie een soortgelijke situatie zich voordoen met Verstappen. Ze praten zeker met elkaar. Als dit is wat hij denkt dat er zou kunnen gebeuren, dan zou Horner zeker naar Aston Martin kunnen gaan om daar een nieuw Red Bull-team op te zetten!”

