Zak Brown wilde Oscar Piastri via de boardradio bedanken voor het feit dat McLaren het constructeurskampioenschap wist veilig te stellen. Na de F1 Grand Prix van Singapore kwamen beelden naar buiten waarop het leek alsof een gefrustreerde Piastri de radio middenin het bericht van zijn baas uitzette. Toch zit het net even anders.

Piastri verliet het Marina Bay-stratencircuit zonder beker. Hij had zich als derde gekwalificeerd achter George Russell en Max Verstappen, maar kwam niet lekker door de eerste bocht. Lando Norris greep de kans om aan de binnenkant te duiken van de Australiër en de derde positie af te pakken - met succes, want Norris eindigde op het podium en Piastri werd kleurloos vierde. De Australiër noemde de actie ongepast voor een teamgenoot en daarna zei hij dat het "oneerlijk" was dat ze niet van positie zouden wisselen.

Duidelijkheid over bericht Brown bij Piastri

Piastri was duidelijk gefrustreerd en besloot om het binnenslepen van de constructeurstitel niet met het team te vieren. Na de finish wilde Brown, de CEO van McLaren Racing, zijn coureur nog bedanken, maar het bericht werd halverwege afgekapt. "Oscar, kampioenen voor de tweede keer op rij. Goede race, lastige race. Bedankt voor...", klonk het. Op de onboardbeelden lijkt het alsof Piastri zijn radio middenin het bericht loskoppelt, maar het blijkt gewoon om ongelukkige timing te gaan.

Race-engineer Tom Stallard gaf Piastri opdracht om "in parc fermé de auto volledig uit te zetten. Dus zet de motor uit, wacht 5 seconden, en zet de auto daarna helemaal uit." Toen Piastri de motor uitzette, kon hij het radiobericht al niet meer ontvangen, maar omdat de auto nog niet volledig uit was gezet, kwam de boodschap van Brown nog wel door op de onboardbeelden. Piastri heeft Brown dus helemaal niet gehoord. De auto werd na die 5 seconden volledig uitgezet en op dat moment stopt dan ook het uitzenden van het bericht van Brown.

