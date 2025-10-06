'Russell blijft aanbiedingen Mercedes afwijzen: Engelsman wil speciale clausule terugzien'
'Russell blijft aanbiedingen Mercedes afwijzen: Engelsman wil speciale clausule terugzien'
Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff dit weekend in Singapore liet weten dat hij in de eindfase zit van de onderhandelingen met George Russell over een contractverlenging, wijst Formula.hu op naar informatie dat de Engelsman meerdere aanbiedingen van Mercedes heeft afgewezen.
Russell verkeert, ondanks zijn aflopende contract, in uitstekende vorm. Zo pakte hij dit weekend niet alleen poleposition, maar schreef hij ook de race op zondag op zijn naam. De Engelsman gaf na zijn overwinning aan dat hij klaar is voor een echte titelstrijd en dat Mercedes hem daar mogelijk volgend jaar in kan ondersteunen. Toch moet daarvoor eerst het papierwerk worden afgerond, en voorlopig is er nog altijd geen akkoord bereikt.
'Wolff houdt de schijn op'
Hoewel Wolff in Singapore de indruk wekte dat beide partijen dicht bij een deal zouden zitten, blijkt dat volgens het Hongaarse medium toch een stuk ingewikkelder te liggen. Mercedes heeft Russell naar verluidt meerdere voorstellen gedaan, maar die zijn herhaaldelijk afgewezen door de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.
'Mercedes biedt de helft'
Russell zou hebben ingezet op een salaris dat vergelijkbaar is met dat van Lando Norris, maar Mercedes zou hem slechts de helft daarvan hebben aangeboden. Dat heikele punt, evenals de contractduur, zou voorlopig nog niet naar wens zijn. Mercedes zou naar verluidt denken aan een 1+1-deal, terwijl Russell eerder mikt op een contract voor drie seizoenen. Wel zou de Mercedes-coureur zich wat betreft de looptijd flexibel opstellen, maar hij komt volgens het medium ook met een speciaal verzoek.
Speciale clausule Russell
Russell zou bereid zijn een eenjarig contract te accepteren, maar alleen onder één voorwaarde: een speciale clausule. Als hij met een vooraf afgesproken marge beter presteert dan zijn teamgenoot, krijgt hij automatisch een contractverlenging. Daarnaast zou Russell minder sponsordagen willen afwerken. Naar verluidt zijn dat er momenteel zo’n zestig per seizoen, nu Lewis Hamilton is vertrokken.
