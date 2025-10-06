Mekies ziet doorbraak na Singapore GP: 'Het betekent veel dat we hier om de winst vochten'

Ondanks de tweede plaats van Max Verstappen in Singapore is Laurent Mekies tevreden over de prestaties van Red Bull Racing. Volgens de teambaas heeft de race laten zien dat de RB21 nu ook op circuits met veel neerwaartse druk sterk is.

"Voor ons betekent het heel veel dat we hier konden vechten om de winst," zei Mekies na afloop in Singapore. "Na Monza en Baku, die heel anders zijn, weet je nooit zeker hoe het zal gaan op een high-downforce-circuit als dit." Volgens Mekies was het weekend op alle fronten solide. "We zaten vanaf vrijdag in het goede ritme, ook in de kwalificatie zaten we er dichtbij. In de race waren we constant en eindigden we maar een paar seconden achter George. Dat is goed nieuws."

Kleine updates betalen zich uit bij Red Bull Racing

Red Bull bracht in Singapore kleine updates aan de RB21 mee. Die verbeteringen, gecombineerd met het momentum van twee overwinningen in Monza en Baku, lijken de auto veelzijdiger te hebben gemaakt. "Het betekent dat wat we hebben 'unlocked' niet alleen werkt op circuits met weinig downforce", legt Mekies uit. "We gaan onze aanpak niet veranderen. We nemen het race per race en proberen zoveel mogelijk te leren. Er zijn nog kleine gebieden waarop we performance kunnen winnen."

Waarom Red Bull koos voor de zachte band

Over de bandentactiek, die de race van Verstappen bemoeilijkte, gaf Mekies uitleg. "Ja, het was tricky, eerlijk gezegd", zegt hij. "Niemand probeerde tijdens de formatieronde al slicks. Iedereen stond op intermediates, dus het was lastig in te schatten. Het leek droog op tv, maar het was nog steeds tricky." Volgens Mekies was het een bewuste gok. "We dachten dat het de enige manier was om George bij de start aan te vallen. We hoopten dat de zachte band voordeel zou bieden, maar dat bleek niet zo te zijn. Daardoor moesten we de eerste stint langer rekken om een een-stopstrategie te laten werken. Uiteindelijk had Max het daardoor een stuk zwaarder."

Focus op Austin en Mexico

De Fransman kijkt intussen al vooruit. "Austin wordt een totaal andere uitdaging," zei hij. "Daar zijn de middensnelle bochten heel belangrijk, en McLaren is daar dit jaar erg sterk geweest. In Singapore waren ze in bochten als Turn 5 en Turn 9 al heel snel. Austin en Mexico zullen vergelijkbare uitdagingen bieden. Dus we blijven het stap voor stap bekijken."

