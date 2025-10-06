Max Verstappen eindigde de Grand Prix van Singapore als tweede, maar was zelf niet helemaal tevreden over zijn race. Zijn teamadviseur Helmut Marko daarentegen zag vooral positieve punten en sprak van een bijna perfecte uitvoering.

Verstappen had het niet makkelijk op het hete stratencircuit van Singapore. "We hadden heel veel problemen met terugschakelen en opschakelen. De auto was ook heel nerveus aan de achterkant. Dat maakte het allemaal niet makkelijk tijdens de hele race", legde de Nederlander uit bij Viaplay. Hij vertelde dat hij constant met de balans van zijn Red Bull bezig was. "De auto duwde bij het terugschakelen de hele tijd door. Ik moest veel aanpassen aan de balans. Bij het terugschakelen duwt de auto door, maar qua balans heb je overstuur. Dat is heel lastig om te besturen en daardoor blokkeerde ik af en toe. Het was meer overleven en proberen de tweede plaats vast te houden."

Marko vol lof over raceploeg en strategie

Waar Verstappen kritisch bleef, klonk Marko juist tevreden toen hij de race evalueerde bij ServusTV. "Dat was het maximale wat we konden bereiken", zei hij. "Tactisch en strategisch heeft alles super gewerkt. Max heeft een klein foutje gemaakt, maar heeft ongelooflijk veel druk weerstaan. We hebben niet gewonnen, maar we zijn voor de McLaren geëindigd. Dus dat is een succes voor ons."

Blik vooruit op Austin

De Oostenrijker benadrukte dat het team ondanks de zware omstandigheden zijn werk uitstekend deed. Volgens hem lagen de accenten dit weekend niet op pure snelheid, maar op slim racen en het juiste moment om banden te wisselen. Tot slot keek Marko alvast naar de volgende race in de Verenigde Staten. "Ik denk dat we op elk circuit snel zijn en we rijden weer vooraan mee. De voorsprong is nog steeds enorm, maar we blijven vechten."

