Max Verstappen kritisch, maar Helmut Marko juicht: 'Tactisch klopte alles perfect'
Max Verstappen kritisch, maar Helmut Marko juicht: 'Tactisch klopte alles perfect'
Max Verstappen eindigde de Grand Prix van Singapore als tweede, maar was zelf niet helemaal tevreden over zijn race. Zijn teamadviseur Helmut Marko daarentegen zag vooral positieve punten en sprak van een bijna perfecte uitvoering.
Verstappen had het niet makkelijk op het hete stratencircuit van Singapore. "We hadden heel veel problemen met terugschakelen en opschakelen. De auto was ook heel nerveus aan de achterkant. Dat maakte het allemaal niet makkelijk tijdens de hele race", legde de Nederlander uit bij Viaplay. Hij vertelde dat hij constant met de balans van zijn Red Bull bezig was. "De auto duwde bij het terugschakelen de hele tijd door. Ik moest veel aanpassen aan de balans. Bij het terugschakelen duwt de auto door, maar qua balans heb je overstuur. Dat is heel lastig om te besturen en daardoor blokkeerde ik af en toe. Het was meer overleven en proberen de tweede plaats vast te houden."
Marko vol lof over raceploeg en strategie
Waar Verstappen kritisch bleef, klonk Marko juist tevreden toen hij de race evalueerde bij ServusTV. "Dat was het maximale wat we konden bereiken", zei hij. "Tactisch en strategisch heeft alles super gewerkt. Max heeft een klein foutje gemaakt, maar heeft ongelooflijk veel druk weerstaan. We hebben niet gewonnen, maar we zijn voor de McLaren geëindigd. Dus dat is een succes voor ons."
Blik vooruit op Austin
De Oostenrijker benadrukte dat het team ondanks de zware omstandigheden zijn werk uitstekend deed. Volgens hem lagen de accenten dit weekend niet op pure snelheid, maar op slim racen en het juiste moment om banden te wisselen. Tot slot keek Marko alvast naar de volgende race in de Verenigde Staten. "Ik denk dat we op elk circuit snel zijn en we rijden weer vooraan mee. De voorsprong is nog steeds enorm, maar we blijven vechten."
Gerelateerd
Net binnen
Onvrede over Viaplay bereikt kookpunt bij racefans: 'We betalen genoeg, dit is pure waanzin!'
- 7 minuten geleden
Banden tussen Red Bull en Christian Horner definitief doorgesneden na miljoenenschikking
- 25 minuten geleden
Dit is waarom Norris mocht doorrijden met zijn beschadigde voorvleugel
- 50 minuten geleden
- 5
Hamilton haalt woede op de hals na constant afsnijden circuit: "Kan het niet f*cking geloven"
- 1 uur geleden
Mekies ziet doorbraak na Singapore GP: 'Het betekent veel dat we hier om de winst vochten'
- 1 uur geleden
Norris heeft zichzelf in de voet geschoten door Verstappen en Piastri kwaad te maken
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september