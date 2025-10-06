Max Verstappen legt uit dat de zege in Singapore eigenlijk de hele race buiten handbereik was. De Nederlander had daarvoor in de eerste ronde moeten toeslaan, wat niet gebeurde. Toch is Verstappen op de persconferentie tevreden over de geboekte progressie en wijst hij op het nodige huiswerk voor Red Bull Racing.

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P2, nadat hij tijdens de kwalificatie zijn laatste rondje moest afbreken vanwege de vuile lucht die Lando Norris in zijn in-lap genereerde. Verstappen koos uiteindelijk voor een start op de softbanden om zijn positie te verdedigen. Bijna alle coureurs die moesten starten vanaf de rij waar Verstappen stond, verloren namelijk plekken toen de lichten uitgingen. Met die band was het echter lastig om het tempo erin te houden, en Verstappen geeft tekst en uitleg na afloop van de wedstrijd.

Het moest in de eerste bocht gebeuren

Op de vraag of hij de race had kunnen winnen als hij Russell wél te grazen had genomen in bocht 1, antwoordt hij nuchter: “Ja, dat denk ik ook. Het is hier gewoon ontzettend moeilijk om in te halen, maar ik pakte de leiding niet in bocht 1.” Daarnaast was er weinig grip op zijn startpositie: “We wisten dat de binnenkant gewoon veel slechter was voor de startprestaties. Om wat voor reden dan ook was het dit jaar zelfs slechter dan vorig jaar, dus dat is natuurlijk jammer. Ik wist gisteren al dat het heel lastig zou worden om zelfs maar mijn positie te behouden op dezelfde banden. En met de regen erbij kozen we ervoor om op de Softs te starten, in de hoop dat we onze positie konden behouden en misschien een kans hadden om voor P1 te vechten in bocht 1.”

Problemen met schakelen

Daarnaast had Verstappen nog een paar kwaaltjes waarmee hij tijdens de race moest dealen: “Bovendien had ik de hele race veel moeite met het schakelen, zowel op- als terugschakelen, en dat hielp natuurlijk niet. Ook de balans van de auto was waarschijnlijk niet waar ik die wilde hebben. Dus ja, ik denk dat de tweede plaats gewoon het maximale was wat we vandaag konden doen.”

Weg naar boven ingezet door Red Bull?

Ondanks dat de snelheid er het hele weekend wel was, had Verstappen ook met een perfect werkende RB21 geen kans op de zege gezien: “Tegelijkertijd, zelfs als de balans veel beter was geweest, dan was P2 nog steeds het beste wat we hadden kunnen bereiken als we die positie na bocht 1 hadden vastgehouden. Zo gaat het hier nu eenmaal. Als er geen gekke dingen gebeuren, zoals een Safety Car of een andere kans, dan blijft dat gewoon je positie.”

Desalniettemin lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn. De combinatie Singapore en Red Bull is de afgelopen jaren niet altijd even succesvol geweest, maar dit weekend zat de Nederlander er wél goed bij. “Ik denk dat we de afgelopen races zeker veel vooruitgang hebben geboekt. Een paar dingen die we dit weekend hebben geprobeerd, moeten we waarschijnlijk opnieuw bekijken voor de komende races. Maar het is niets schokkends of iets waar we niet van begrijpen waarom we misschien wat tempo hebben verloren ten opzichte van wat we wilden. Het zijn gewoon dingen die we moeten analyseren, en hopelijk kunnen we het volgende weekend weer een beetje beter doen.”

