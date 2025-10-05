Norris heeft duidelijke boodschap voor Piastri na touché: "Dat was gewoon racen"
Norris heeft duidelijke boodschap voor Piastri na touché: "Dat was gewoon racen"
Lando Norris is uitermate tevreden over de uitslag in Singapore, waar hij als derde werd afgevlagd. Max Verstappen vóór hem maakte geen fouten, en dus kon Norris daar niet voorbij. De constructeurstitel is echter wel binnen, en dus is er reden voor een feestje.
Norris startte de race vanaf P5 en wist in de openingsronde Kimi Antonelli voorbij te gaan en direct zijn teamgenoot in te halen, waarbij er een lichte touché was. Daarover was Oscar Piastri overigens niet blij, maar de Australiër verloor op P4 slechts drie punten op zijn teamgenoot. Max Verstappen komt met de uitslag in Singapore zes punten dichterbij.
Knokpartij met Verstappen
Na afloop legt Norris uit dat hij zich prima voelt. “Niet slecht, ik zou nog een keer kunnen,” zo opent hij. De Engelsman zat in de tweede helft van de race in de versnellingsbak van Verstappen te kijken, maar kon niet voorbij de RB21. “Het was een pittige race. Max maakte geen fouten, of ik me nu goed zou voelen of niet. Ik heb alles gegeven en het was best wel close op een paar momenten. Ik heb een beetje kunnen knokken, maar het was te lastig om in te halen. Dat was jammer, want de snelheid zat er wel in. Ik had graag een poging gedaan om George bij te benen en iets meer druk uit te oefenen. Ik ben blij met vandaag, want we hebben het constructeurskampioenschap binnen en daar ben ik trots op.”
Touché met Piastri
Aan het begin van de race tikte Norris zijn teamgenoot aan, die daar niet blij mee was. Norris legt uit dat het een cleane actie was: “Het was aan het begin nog best glad op sommige plekken. Dat was gewoon racen. Ik plaatste hem aan de binnenkant en had een kleine correctie, niet meer dan dat.”
Gerelateerd
Net binnen
Hoe Verstappen in Singapore inliep op de McLaren-coureurs maar toch vooral achterom moet kijken
- 1 uur geleden
Verstappen lijkt titelrace op te geven: "Teveel verloren begin dit seizoen"
- 32 minuten geleden
Piastri lijkt boardradio los te koppelen tijdens bedankje Zak Brown
- 1 uur geleden
- 3
Red Bull ontdekt "zeer positief" nieuws voor titelstrijd Verstappen na tweede plaats in Singapore
- 1 uur geleden
- 2
Martin Brundle verwart Lewis Capaldi met zijn broer en zorgt voor hilarische televisie
- 2 uur geleden
Verstappen over lastige middag in Singapore: "Beter, maar nog niet goed genoeg"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september