Norris heeft duidelijke boodschap voor Piastri na touché: "Dat was gewoon racen"

Lando Norris is uitermate tevreden over de uitslag in Singapore, waar hij als derde werd afgevlagd. Max Verstappen vóór hem maakte geen fouten, en dus kon Norris daar niet voorbij. De constructeurstitel is echter wel binnen, en dus is er reden voor een feestje.

Norris startte de race vanaf P5 en wist in de openingsronde Kimi Antonelli voorbij te gaan en direct zijn teamgenoot in te halen, waarbij er een lichte touché was. Daarover was Oscar Piastri overigens niet blij, maar de Australiër verloor op P4 slechts drie punten op zijn teamgenoot. Max Verstappen komt met de uitslag in Singapore zes punten dichterbij.

Artikel gaat verder onder video

Knokpartij met Verstappen

Na afloop legt Norris uit dat hij zich prima voelt. “Niet slecht, ik zou nog een keer kunnen,” zo opent hij. De Engelsman zat in de tweede helft van de race in de versnellingsbak van Verstappen te kijken, maar kon niet voorbij de RB21. “Het was een pittige race. Max maakte geen fouten, of ik me nu goed zou voelen of niet. Ik heb alles gegeven en het was best wel close op een paar momenten. Ik heb een beetje kunnen knokken, maar het was te lastig om in te halen. Dat was jammer, want de snelheid zat er wel in. Ik had graag een poging gedaan om George bij te benen en iets meer druk uit te oefenen. Ik ben blij met vandaag, want we hebben het constructeurskampioenschap binnen en daar ben ik trots op.”

Touché met Piastri

Aan het begin van de race tikte Norris zijn teamgenoot aan, die daar niet blij mee was. Norris legt uit dat het een cleane actie was: “Het was aan het begin nog best glad op sommige plekken. Dat was gewoon racen. Ik plaatste hem aan de binnenkant en had een kleine correctie, niet meer dan dat.”

Contact between the top-three title protagonists!



Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view 👀⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

