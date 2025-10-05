Verstappen niet blij met Norris na negeren ongeschreven regel: "Zou ik ook zeggen als ik hem was"
Verstappen niet blij met Norris na negeren ongeschreven regel: "Zou ik ook zeggen als ik hem was"
Max Verstappen vertelt dat Lando Norris een "ongeschreven regel" negeerde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore en lacht de opmerking van de Brit dat "Verstappen altijd wat te klagen heeft" weg.
Max Verstappen was niet blij met Lando Norris in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De viervoudig wereldkampioen stond op de tweede plaats toen hij aan zijn laatste snelle ronde in Q3 begon, maar brak deze in de laatste sector af, omdat hij naar eigen zeggen hinder ondervond van de langzaam rijdende Norris voor zijn neus. De Brit reed niet fysiek in de weg, maar reed volgens de Limburger wel dusdanig langzaam dat Verstappen tijd verloor door een verlies aan downforce en het rijden in vuile lucht. George Russell greep uiteindelijk pole position, gevolgd door Verstappen, Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Norris.
Verstappen ondervond hinder van langzaam rijdende Norris
Direct na afloop zei de Red Bull Racing-coureur dat deze streek van Norris "onthouden zal worden." In gesprek met de Nederlandse media in Singapore gaat Verstappen verder in op het incident: "Het zou heel spannend zijn geweest. Die eerste ronde van George was heel sterk, maar we hadden de potentie om ervoor te vechten. Dat kon ik op mijn stuurtje zien tijdens die tweede ronde in Q3. Met name in Q3, kan je het je gewoon niet veroorloven om een auto zo vlak voor je te hebben rijden. Iedereen laat een gat van ten minste acht seconden. Met deze auto's en deze downforce, wil je niemand voor je hebben rijden. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het kwam onnodig op mij over om zo langzaam de pits in te rijden."
Norris hield zich niet aan ongeschreven regel in de Formule 1
Verstappen vervolgt: "Je kunt niet zeggen dat hij je ophoudt, want dat is niet zo. Hij blokkeert je niet. Maar deze auto's zijn zo gevoelig voor turbulentie en vuile lucht. Dat wil je echt niet in de kwalificatie. Het is een ongeschreven regel dat je dat gewoon niet doet. Je wil niet zes of zeven seconden achter een auto voor je rijden. Absoluut niet." Norris was zich na afloop naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en liet optekenen dat "Verstappen altijd wat te klagen was." Als Verstappen die opmerking voorgeschoteld krijgt, zegt hij lachend: "Dat is precies wat ik zou zeggen als ik hem was."
Gerelateerd
Net binnen
McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in
- 7 minuten geleden
Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore
- 38 minuten geleden
McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
- 1 uur geleden
- 2
Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
- 2 uur geleden
LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september