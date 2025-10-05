Max Verstappen vertelt dat Lando Norris een "ongeschreven regel" negeerde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore en lacht de opmerking van de Brit dat "Verstappen altijd wat te klagen heeft" weg.

Max Verstappen was niet blij met Lando Norris in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De viervoudig wereldkampioen stond op de tweede plaats toen hij aan zijn laatste snelle ronde in Q3 begon, maar brak deze in de laatste sector af, omdat hij naar eigen zeggen hinder ondervond van de langzaam rijdende Norris voor zijn neus. De Brit reed niet fysiek in de weg, maar reed volgens de Limburger wel dusdanig langzaam dat Verstappen tijd verloor door een verlies aan downforce en het rijden in vuile lucht. George Russell greep uiteindelijk pole position, gevolgd door Verstappen, Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Norris.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen ondervond hinder van langzaam rijdende Norris

Direct na afloop zei de Red Bull Racing-coureur dat deze streek van Norris "onthouden zal worden." In gesprek met de Nederlandse media in Singapore gaat Verstappen verder in op het incident: "Het zou heel spannend zijn geweest. Die eerste ronde van George was heel sterk, maar we hadden de potentie om ervoor te vechten. Dat kon ik op mijn stuurtje zien tijdens die tweede ronde in Q3. Met name in Q3, kan je het je gewoon niet veroorloven om een auto zo vlak voor je te hebben rijden. Iedereen laat een gat van ten minste acht seconden. Met deze auto's en deze downforce, wil je niemand voor je hebben rijden. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het kwam onnodig op mij over om zo langzaam de pits in te rijden."

Norris hield zich niet aan ongeschreven regel in de Formule 1

Verstappen vervolgt: "Je kunt niet zeggen dat hij je ophoudt, want dat is niet zo. Hij blokkeert je niet. Maar deze auto's zijn zo gevoelig voor turbulentie en vuile lucht. Dat wil je echt niet in de kwalificatie. Het is een ongeschreven regel dat je dat gewoon niet doet. Je wil niet zes of zeven seconden achter een auto voor je rijden. Absoluut niet." Norris was zich na afloop naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en liet optekenen dat "Verstappen altijd wat te klagen was." Als Verstappen die opmerking voorgeschoteld krijgt, zegt hij lachend: "Dat is precies wat ik zou zeggen als ik hem was."

Gerelateerd