Om klokslag 14:00 uur gaat de formatieronde op het Marina Bay Street Circuit van start. Het hele weekend hangt er al wat regen in de lucht, en vanochtend tijdens de F1 Academy-race viel er ook wat neerslag. De vraag is echter wat het weer gaat doen tijdens de Grand Prix van Singapore.

George Russell zal vanmiddag vanaf pole position starten, voor de neus van Max Verstappen, waarmee hij de eerste startrij deelt. Daarachter vinden we klassementsleider Oscar Piastri terug, die niet te veel punten mag verliezen op het duo ervoor. Verstappen heeft met de nieuwe aanpak bij Red Bull Racing nog een kleine kans op het kampioenschap, maar moet daarvoor wel de maximale buit proberen te pakken in Singapore.

Weersverwachting Grand Prix van Singapore

Momenteel regent het licht in Singapore, en dat zal naar verwachting de komende uren aanhouden. Een lichte miezer tijdens de start van de race is dan ook niet uitgesloten, maar volgens Weeronline zal het daarna niet doorzetten. Het wordt ongeveer 29 graden Celsius, onder wat bewolking, maar de intermediates zullen we vanmiddag niet in actie zien.

Het wordt warm in Singapore, maar voor regendruppels hoeven de teams niet bang te zijn☁️☁️☁️ pic.twitter.com/PHECd7Ywzg — GPFans NL (@GPFansNL) October 5, 2025

