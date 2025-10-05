close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen during FP2 in Singapore

Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Singapore

Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Singapore

Remy Ramjiawan
Verstappen during FP2 in Singapore

Om klokslag 14:00 uur gaat de formatieronde op het Marina Bay Street Circuit van start. Het hele weekend hangt er al wat regen in de lucht, en vanochtend tijdens de F1 Academy-race viel er ook wat neerslag. De vraag is echter wat het weer gaat doen tijdens de Grand Prix van Singapore.

George Russell zal vanmiddag vanaf pole position starten, voor de neus van Max Verstappen, waarmee hij de eerste startrij deelt. Daarachter vinden we klassementsleider Oscar Piastri terug, die niet te veel punten mag verliezen op het duo ervoor. Verstappen heeft met de nieuwe aanpak bij Red Bull Racing nog een kleine kans op het kampioenschap, maar moet daarvoor wel de maximale buit proberen te pakken in Singapore.

Weersverwachting Grand Prix van Singapore

Momenteel regent het licht in Singapore, en dat zal naar verwachting de komende uren aanhouden. Een lichte miezer tijdens de start van de race is dan ook niet uitgesloten, maar volgens Weeronline zal het daarna niet doorzetten. Het wordt ongeveer 29 graden Celsius, onder wat bewolking, maar de intermediates zullen we vanmiddag niet in actie zien.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing George Russell Oscar Piastri Singapore
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in
F1 Grand Prix Singapore

McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in

  • 7 minuten geleden
Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore
Max Verstappen

Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore

  • 38 minuten geleden
McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
McLaren

McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio

  • 1 uur geleden
  • 2
 Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
Max Verstappen

Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield

  • 1 uur geleden
  • 1
 Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
Koelvest Keuzes

Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA

  • 2 uur geleden
LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?
GP van Singapore

LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x