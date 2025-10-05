Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Singapore
Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Singapore
Om klokslag 14:00 uur gaat de formatieronde op het Marina Bay Street Circuit van start. Het hele weekend hangt er al wat regen in de lucht, en vanochtend tijdens de F1 Academy-race viel er ook wat neerslag. De vraag is echter wat het weer gaat doen tijdens de Grand Prix van Singapore.
George Russell zal vanmiddag vanaf pole position starten, voor de neus van Max Verstappen, waarmee hij de eerste startrij deelt. Daarachter vinden we klassementsleider Oscar Piastri terug, die niet te veel punten mag verliezen op het duo ervoor. Verstappen heeft met de nieuwe aanpak bij Red Bull Racing nog een kleine kans op het kampioenschap, maar moet daarvoor wel de maximale buit proberen te pakken in Singapore.
Weersverwachting Grand Prix van Singapore
Momenteel regent het licht in Singapore, en dat zal naar verwachting de komende uren aanhouden. Een lichte miezer tijdens de start van de race is dan ook niet uitgesloten, maar volgens Weeronline zal het daarna niet doorzetten. Het wordt ongeveer 29 graden Celsius, onder wat bewolking, maar de intermediates zullen we vanmiddag niet in actie zien.
Gerelateerd
Net binnen
McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in
- 7 minuten geleden
Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore
- 38 minuten geleden
McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
- 1 uur geleden
- 2
Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
- 2 uur geleden
LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september