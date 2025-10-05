close global

VIDEO | Verstappen kreeg hinder van McLaren-coureur: "Dit gaan we onthouden"

Vincent Bruins

George Russell heeft pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Singapore. De kwalificatie was erg spannend, vooral door de muren die vaak erg dichtbij kwamen. Verstappen start vandaag vanaf P2 en Piastri vanaf P3.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

