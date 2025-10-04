Isack Hadjar kwalificeerde zich als achtste voor de F1 Grand Prix van Singapore. Op het eerste gezicht lijkt dat een redelijk resultaat voor een coureur van Red Bull-zusterteam Racing Bulls. De rookie was echter woest en denkt dus dat er veel meer in had gezeten.

In tegenstelling tot zijn teamgenoot maakte Hadjar tot dusver een onopvallend, maar prima weekend mee op het Marina Bay-stratencircuit. Waar Liam Lawson hard crashte in de tweede én derde vrije training, hebben we Hadjar nog niet op grote fouten kunnen betrappen in Singapore. Hij werd zevende in VT1 en erg knap tweede in VT2. Hij begon ook de zaterdag met de zevende tijd in VT3. De kwalificatie was met P8 dus zijn slechtste sessie in Singapore en daar is Hadjar dan ook meer dan duidelijk over. Hij had gehoopt voor de Ferrari's en misschien zelfs voor Lando Norris en Kimi Antonelli te eindigen in Q3.

Snelle maar lastige Racing Bulls

Hadjar reed een redelijk snelle, maar een ietwat slordige ronde in de slotfase van de kwalificatie. Hij was zo kwaad op zichzelf dat hij op zijn stuurtje sloeg, terwijl hij terugreed naar de pits. Hij ramde ook al op zijn stuurtje, toen hij een fout maakte op een kerb in de kwalificatie van Azerbeidzjan en een mogelijke topdrieklassering misliep.

"De auto was heel goed, maar ik heb geen enkele goede ronde gereden", klonk het vanuit Hadjar tegenover Viaplay. "Ik ben echt pisnijdig op mezelf. Over het algemeen was de pace heel sterk... De auto was snel, maar heel moeilijk te besturen en ik kon geen goed rondje voor elkaar krijgen." Op de vraag waarmee hij het meest worstelde, antwoordde de jonge Fransman lachend als een boer met kiespijn: "Eerlijk gezegd, elke bocht."

