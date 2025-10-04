Zo sleep je het beste resultaat van het seizoen binnen en zo strand je als laatste in Q2. Het contrast tussen de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan en de kwalificatie in Singapore kon niet groter zijn voor Yuki Tsunoda. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing snapt niet hoe hij op P15 heeft kunnen eindigen.

Tsunoda werd tijdens het vorige raceweekend zesde op het stratencircuit van Bakoe. Nooit eerder was hij zo hoog gefinisht met de RB21-bolide. Het lijkt er echter op dat hij het op de straten van Marina Bay geen herhaling kan geven. Tsunoda kwam namelijk niet verder dan de vijftiende tijd in de kwalificatie, en dat terwijl Verstappen vocht voor een pole position - hij werd uiteindelijk tweede achter George Russell. Verstappen lijkt iets te hebben wat Tsunoda niet heeft en dat is grip.

Erger en erger

"De grip met alle vier de banden", antwoordde Tsunoda op de vraag van Viaplay over waar hij tekortkwam. "We hebben gewoon veel te weinig grip en ik heb geen idee waarom. De ronden waren per sessie inconsistent wat betreft de grip die ik zou verwachten. Het is gewoon zo raar. Het hoort niet zo moeilijk te zijn om grip van de auto te krijgen. Het wordt erger en erger."

Verschil tussen vrije trainingen en kwalificatie

"Nee, niet echt", zei de Japanner over of hij het gripverlies van de kwalificatie ook voelde tijdens de trainingen. "Ik weet eerlijk gezegd niet waar we het beter hadden kunnen doen. Ik voel gewoon de grip niet die ik wel hoor te voelen. Het is niet makkelijk."

