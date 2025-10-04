George Russell heeft op verrassende wijze de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Singapore. De Mercedes-coureur zette een rondetijd van 1:29.158 neer en versloeg Max Verstappen op 0.182 seconden. Oscar Piastri completeerde de top drie, terwijl Lando Norris bleef steken op P5.

De sessie die de startgrid op het Marina Bay-stratencircuit ging bepalen, begon om 21:00 uur lokale tijd onder droge omstandigheden. Het was opgewarmd tot 30°C en natuurlijk was het benauwd door de hoge luchtvochtigheid. Zoals altijd was de kwalificatie verdeeld in een Q1-, Q2- en Q3-sessie van 18, 15 en 12 minuten lang, respectievelijk. Na Q1 zouden er vijf coureurs afvallen en datzelfde gold voor Q2. Isack Hadjar was verrassend het snelst na de eerste run van Q1 met een 1:30.214, 0.103 seconden onder Max Verstappen. Oscar Piastri kwam op P6 terecht achter de Ferrari's en Ollie Bearman. Hij moest zijn eerste ronde afhaken vanwege een gele vlag - deze werd gezwaaid voor Alexander Albon die expres van de baan ging in bocht 1, juist om Piastri erlangs te laten.

Mechanisch probleem voor Gasly

Er zaten uiteraard flinke verbeteringen aan te komen. Lewis Hamilton sloot Q1 als snelste af met een 1:29.765 voor George Russell, Lando Norris, Verstappen en Kimi Antonelli. Yuki Tsunoda stond op de allerlaatste positie in de slotfase van de sessie en zijn ronde kwam in gevaar door een gele vlag voor Pierre Gasly. Hij moest zijn Alpine aan de kant zetten vanwege een mechanisch probleem, waardoor het sturen ontzettend zwaar was geworden. Tsunoda leek eerst genoeg te hebben afgeremd voor de gele vlag en hij verbeterde flink in de sectoren waar groen hing, en zo kon hij toch een snellere rondetijd vinden en doorgaan naar Q2. Wie zich niet kwalificeerden voor Q2 waren Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto, Esteban Ocon en Gasly.

Na Q1 liet de wedstrijdleider weten dat Tsunoda toch onderzocht zou worden voor een mogelijke gele vlag-overtreding. Bortoleto, Nico Hülkenberg en Russell kregen eveneens een onderzoek aan hun broek, al werd er al vrij snel besloten dat Russell geen straf zou krijgen.

Pierre Gasly stopped on track at the end of Q1 after reporting a steering related issue. He qualifies P20 in this session





Tsunoda stelt teleur met P15

Verstappen stond tijdens de eerste run van Q2 bovenaan met een 1:29.747 en verschalkte zo Piastri, Lewis Hamilton, Norris en Hadjar. Antonelli was binnen acht honderdsten van een seconde gekomen van de snelste tijd van Verstappen, maar de ronde werd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits in de eerste bochtencombinatie.

Russell was de enige die Verstappen kon verslaan voor de eerste plaats in Q2 dankzij een 1:29.562. De laatstgenoemde verbeterde nog wel flink met een 1:29.572. Antonelli stond in de gevarenzone, voordat hij richting de derde positie sprong. Norris en Piastri moesten aan het eind van Q2 genoegen nemen met P4 en P5, respectievelijk.

Hülkenberg kwam zes honderdsten tekort op Bearman en ging niet door naar Q3 samen met Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson en Tsunoda. Ferrari had het lastig, maar ging nog wel door met Leclerc en Hamilton op P6 en P7, vlak voor Hadjar en Fernando Alonso.

Contact with the wall for Charles Leclerc 😬💥





Russell verrast in Singapore

Russell kwam goed uit de startblokken in Q3. Hij zette de beste tijd neer tijdens de eerste run met een 1:29.165. Hij raakte lichtjes de muur en zat dus echt op de limiet. Alleen Verstappen kwam bij de Mercedes in de buurt met een tijd van 1:29.340. Norris kwam niet verder dan de vijfde stek achter Piastri en Antonelli.

Russell ging tijdens de tweede run paars in sector twee en verbeterde met een 1:29.158. Verstappen was langzamer in de tweede en derde sector en vond geen verbetering. Gelukkig voor de Red Bull-coureur bleef hij nog wel tweede, want ook Piastri, Antonelli en Norris konden niet harder. Hamilton kwalificeerde zich als zesde voor Leclerc, Hadjar, Bearman en Alonso.

