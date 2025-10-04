FIA doet uitspraak over Hamilton na overtreding rode vlag in training Singapore

Lewis Hamilton werd na de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Singapore op het matje geroepen bij de stewards. De Ferrari-coureur had zich mogelijk niet gehouden aan de reglementen rondom de rode vlag en dus stelde de FIA een onderzoek in. De autosportbond is zojuist met een uitspraak gekomen.

Het is een weekend om te vergeten voor Liam Lawson. Hij crashte namelijk niet alleen in de tweede vrije training op de vrijdagavond, maar ook in VT3 op de zaterdagmiddag. Hij verloor de controle over zijn Racing Bulls op een kerb en werd de muur in gekatapulteerd. Het veroorzaakte een rode vlag en het was tijdens deze neutralisatie waar Hamilton de overtreding had begaan. Op de onboardbeelden was geen inhaalactie onder rood te zien, maar hij reed wel opvallend hard terug richting de pits.

Artikel 2.5.4.1.b

Het onderzoek van de stewards blijkt nu inderdaad te gaan om het te hard terugrijden richting de pits en niet om een inhaalactie onder rode vlag-omstandigheden. Dat zou in overtreding zijn van Artikel 2.5.4.1.b van Bijlage H van de International Sporting Code. Uit het onderzoek is echter gebleken dat Hamilton gewoon boven de minimum rondetijd zat tijdens de rode vlag en dus toch niet te hard had gereden. Het viel de stewards wel op dat hij wat harder de daadwerkelijke pitstraat inging vergeleken met de andere coureurs, maar de zevenvoudig wereldkampioen had ten allen tijde de controle over de auto en ging niet té hard de pitstraat in. Hamilton krijgt daarom geen straf - ook geen waarschuwing of reprimande.

A dramatic crash for Liam Lawson in FP3 💥



📻 "I just hit the kerb"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/zdbmAXdRFI — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

