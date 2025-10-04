FIA doet uitspraak over Hamilton na overtreding rode vlag in training Singapore
FIA doet uitspraak over Hamilton na overtreding rode vlag in training Singapore
Lewis Hamilton werd na de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Singapore op het matje geroepen bij de stewards. De Ferrari-coureur had zich mogelijk niet gehouden aan de reglementen rondom de rode vlag en dus stelde de FIA een onderzoek in. De autosportbond is zojuist met een uitspraak gekomen.
Het is een weekend om te vergeten voor Liam Lawson. Hij crashte namelijk niet alleen in de tweede vrije training op de vrijdagavond, maar ook in VT3 op de zaterdagmiddag. Hij verloor de controle over zijn Racing Bulls op een kerb en werd de muur in gekatapulteerd. Het veroorzaakte een rode vlag en het was tijdens deze neutralisatie waar Hamilton de overtreding had begaan. Op de onboardbeelden was geen inhaalactie onder rood te zien, maar hij reed wel opvallend hard terug richting de pits.
Artikel 2.5.4.1.b
Het onderzoek van de stewards blijkt nu inderdaad te gaan om het te hard terugrijden richting de pits en niet om een inhaalactie onder rode vlag-omstandigheden. Dat zou in overtreding zijn van Artikel 2.5.4.1.b van Bijlage H van de International Sporting Code. Uit het onderzoek is echter gebleken dat Hamilton gewoon boven de minimum rondetijd zat tijdens de rode vlag en dus toch niet te hard had gereden. Het viel de stewards wel op dat hij wat harder de daadwerkelijke pitstraat inging vergeleken met de andere coureurs, maar de zevenvoudig wereldkampioen had ten allen tijde de controle over de auto en ging niet té hard de pitstraat in. Hamilton krijgt daarom geen straf - ook geen waarschuwing of reprimande.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Kwalificatie Grand Prix Singapore: Q3 begonnen, Tsunoda en Williams klaar na Q2
- 19 minuten geleden
Bortoleto, Hülkenberg en Tsunoda onder de loep bij de stewards
- 27 minuten geleden
Verstappen boos op Colapinto tijdens VT3: "The fuck?!"
- 54 minuten geleden
'Verandering binnen team Verstappen: Red Bull ziet engineer vertrekken richting rivaal'
- 1 uur geleden
FIA doet uitspraak over Hamilton na overtreding rode vlag in training Singapore
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen verzet zich tegen verplichte koelvesten: "Ik ga het niet dragen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september