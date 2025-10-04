Voor Lewis Hamilton en Ferrari verloopt het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore nog niet volgens plan. De Brit moet nu ook nog eens langs de stewards komen voor een mogelijke overtreding, zoals dat voor Charles Leclerc en Ferrari het geval was op vrijdag.

Hamilton begon met teamgenoot Leclerc en Ferrari goed tijdens de eerste vrije training in Singapore, maar tijdens de tweede vrije training ging het minder. Ook de derde vrije training op zaterdag bleek minder te zijn, met een achtste plaats voor Hamilton en een tiende plaats voor Leclerc. Het Italiaanse team moet voorlopig het onderspit delven ten opzichte van McLaren, Mercedes en Max Verstappen.

Hamilton langs de stewards

Als kers op de taart moet Hamilton tussen het einde van de derde vrije training en het begin van de kwalificatie langs de stewards komen wegens een overtreding onder de rode vlag. Deze rode vlag was ontstaan omdat Liam Lawson zijn auto in de muur had gereden. De Brit moet overigens samen met iemand van Ferrari naar de stewards.

Hamilton moet langs de stewards komen na VT3 wegens een overtreding onder de rode vlag die door Liam Lawson werd gecreëerd.#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/U83NBq2dZP — GPFans NL (@GPFansNL) October 4, 2025

