Hamilton bij de stewards geroepen door FIA na overtreding onder rode vlag tijdens VT3
Hamilton bij de stewards geroepen door FIA na overtreding onder rode vlag tijdens VT3
Voor Lewis Hamilton en Ferrari verloopt het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore nog niet volgens plan. De Brit moet nu ook nog eens langs de stewards komen voor een mogelijke overtreding, zoals dat voor Charles Leclerc en Ferrari het geval was op vrijdag.
Hamilton begon met teamgenoot Leclerc en Ferrari goed tijdens de eerste vrije training in Singapore, maar tijdens de tweede vrije training ging het minder. Ook de derde vrije training op zaterdag bleek minder te zijn, met een achtste plaats voor Hamilton en een tiende plaats voor Leclerc. Het Italiaanse team moet voorlopig het onderspit delven ten opzichte van McLaren, Mercedes en Max Verstappen.
Hamilton langs de stewards
Als kers op de taart moet Hamilton tussen het einde van de derde vrije training en het begin van de kwalificatie langs de stewards komen wegens een overtreding onder de rode vlag. Deze rode vlag was ontstaan omdat Liam Lawson zijn auto in de muur had gereden. De Brit moet overigens samen met iemand van Ferrari naar de stewards.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix Singapore: Russell pakt pole, Verstappen P2
- 20 minuten geleden
Bortoleto, Hülkenberg en Tsunoda onder de loep bij de stewards
- 28 minuten geleden
Verstappen boos op Colapinto tijdens VT3: "The fuck?!"
- 55 minuten geleden
'Verandering binnen team Verstappen: Red Bull ziet engineer vertrekken richting rivaal'
- 1 uur geleden
FIA doet uitspraak over Hamilton na overtreding rode vlag in training Singapore
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen verzet zich tegen verplichte koelvesten: "Ik ga het niet dragen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september