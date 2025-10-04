Olav Mol stoort zich aan de uitspraken die Lando Norris heeft gedaan voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Singapore en stelt dat de verhoudingen tussen McLaren en Red Bull Racing ten opzichte van vorig jaar nu omgekeerd zijn.

In het Race Café van Ziggo Sport was Mol kritisch op uitspraken van Norris, die ineens stelde dat Red Bull 'het hele seizoen al sterk is' en het hem verrast dat iedereen nu verrast is over de snelheid en prestaties van Red Bull en Verstappen. Mol kan hier niet goed tegen. "Het eerste wat ik riep, is dat ze zich beginnen in te dekken. Dit is gelul van de eerste orde. Ze hadden [in Bakoe] echt verder vooraan moeten staan."

Artikel gaat verder onder video

Mol ziet omgekeerde rollen voor McLaren en Red Bull in 2025

Daar waar het vorig jaar McLaren was dat gedurende het seizoen beter werd en Red Bull het team was dat minder werd, lijkt het er volgens Mol op dat het in 2025 de omgekeerde wereld is. "Als je ziet wat Verstappen heeft goedgemaakt, alleen al op de vrijdag. Dat is gewoon te veel. Het lijkt wel alsof ze bij McLaren tot stilstand gekomen zijn. Wat anderhalf jaar geleden in Miami gebeurde, dat die McLaren opeens aan ging, dat lijkt nu wel bij Red Bull te gebeuren."

Related image

Mol ziet Red Bull onder Mekies de auto beter begrijpen

Volgens Mol is er met Laurent Mekies als teambaas een andere richting ingegaan bij Red Bull Racing die tot nu toe werkt. "Ze leuteren er niet om bij Red Bull. Laurent Mekies zegt ook dat een herhaling van Hongarije niet meer gaat gebeuren. Ze snappen de auto beter en dat zie je ook een beetje aan Yuki Tsunoda." Of Tsunoda net zoals in Bakoe Verstappen van dienst kan zijn, is afwachten.

Gerelateerd