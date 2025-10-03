close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lambiase, Verstappen, socials

Lambiase mist belangrijke data na vele onderbrekingen in Singapore

Lambiase mist belangrijke data na vele onderbrekingen in Singapore

Remy Ramjiawan
Lambiase, Verstappen, socials

Gianpiero Lambiase blikt na de vrijdag in Singapore terug op een rommelige sessie, die veelvuldig stillag, waardoor Red Bull Racing niet de nodige data kon verzamelen voor de race op zondag. 'GP' heeft overigens wel een idee om die data alsnog te vergaren en stelt dat er tijdens de laatste vrije training vooral gewerkt zal worden aan de balans van de RB21.

Red Bull moet in Singapore bewijzen dat de winstpartijen in Monza en Bakoe geen toevalligheden waren. Daarvoor heeft het Oostenrijkse team een aantal nieuwe onderdelen meegenomen. Zo is de motorkap aangepast voor de koeling van de wagen en is er ook een nieuwe voorvleugel meegekomen. Max Verstappen werd tweemaal als derde afgevlagd en stelde dat het er goed uitziet, maar dat er nog een stapje gezet moet worden om echt te kunnen knokken voor de overwinning.

Een dag vol onderbrekingen

Op het Instagram-kanaal van Red Bull Racing blikt 'GP' terug op de openingsdag van het raceweekend in Singapore: "Een dag vol onderbrekingen, met een aantal auto’s die op de baan stopten, vooral in VT2. Dat is niet fijn, want in Singapore wil je vertrouwen opbouwen. We hebben die tijd wel nodig om de coureurs het nodige zelfvertrouwen te geven en om de balans iets meer in het werkvenster te krijgen."

Bandentemperatuur & longruns

De bandentemperatuur was niet direct op orde, en daar wil Lambiase verbeteringen in zien: "Het is best lastig om de band gelijk op bedrijfstemperatuur te krijgen in dat eerste rondje, en dat laat het hele veld zien. Daar gaan we ons vanavond op focussen tijdens het analyseren." Daarnaast miste het team, door de rode vlaggen, belangrijke data voor de race op zondag: "Het grootste verschil ten opzichte van een 'normale' vrijdag is dat we onze long-run-data niet hebben. Dus we gaan kijken of we het programma van VT3 anders kunnen indelen."

Gerelateerd

Max Verstappen Helmut Marko Singapore RB21 Gianpiero Lambiase
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

FIA oordeelt na incident in pitstraat, Red Bull tevreden in Singapore | GPFans Recap
GPFans Recap

FIA oordeelt na incident in pitstraat, Red Bull tevreden in Singapore | GPFans Recap

  • 2 uur geleden
Hamilton krijgt lachers op de hand na anekdote in fanzone:
Singapore GP

Hamilton krijgt lachers op de hand na anekdote in fanzone: "Dan ruik je echt iets dat stinkt"

  • 2 uur geleden
Lambiase mist belangrijke data na vele onderbrekingen in Singapore
Gianpiero Lambiase

Lambiase mist belangrijke data na vele onderbrekingen in Singapore

  • 3 uur geleden
Red Bull hoopt met déze updates een gooi te doen naar de zege in Singapore
Red Bull Racing

Red Bull hoopt met déze updates een gooi te doen naar de zege in Singapore

  • 3 uur geleden
  • 1
 Russell over 'vreemde crash' waardoor VT2 vroegtijdig eindigde:
George Russell

Russell over 'vreemde crash' waardoor VT2 vroegtijdig eindigde: "Eerlijk gezegd"

  • Vandaag 19:46
  • 4
 VIDEO | Drie crashes in Singapore, Red Bull F1 praat met voormalig McLaren-coureur | GPFans News
VIDEO

VIDEO | Drie crashes in Singapore, Red Bull F1 praat met voormalig McLaren-coureur | GPFans News

  • Vandaag 19:16
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x