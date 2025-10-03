Lambiase mist belangrijke data na vele onderbrekingen in Singapore
Gianpiero Lambiase blikt na de vrijdag in Singapore terug op een rommelige sessie, die veelvuldig stillag, waardoor Red Bull Racing niet de nodige data kon verzamelen voor de race op zondag. 'GP' heeft overigens wel een idee om die data alsnog te vergaren en stelt dat er tijdens de laatste vrije training vooral gewerkt zal worden aan de balans van de RB21.
Red Bull moet in Singapore bewijzen dat de winstpartijen in Monza en Bakoe geen toevalligheden waren. Daarvoor heeft het Oostenrijkse team een aantal nieuwe onderdelen meegenomen. Zo is de motorkap aangepast voor de koeling van de wagen en is er ook een nieuwe voorvleugel meegekomen. Max Verstappen werd tweemaal als derde afgevlagd en stelde dat het er goed uitziet, maar dat er nog een stapje gezet moet worden om echt te kunnen knokken voor de overwinning.
Een dag vol onderbrekingen
Op het Instagram-kanaal van Red Bull Racing blikt 'GP' terug op de openingsdag van het raceweekend in Singapore: "Een dag vol onderbrekingen, met een aantal auto’s die op de baan stopten, vooral in VT2. Dat is niet fijn, want in Singapore wil je vertrouwen opbouwen. We hebben die tijd wel nodig om de coureurs het nodige zelfvertrouwen te geven en om de balans iets meer in het werkvenster te krijgen."
Bandentemperatuur & longruns
De bandentemperatuur was niet direct op orde, en daar wil Lambiase verbeteringen in zien: "Het is best lastig om de band gelijk op bedrijfstemperatuur te krijgen in dat eerste rondje, en dat laat het hele veld zien. Daar gaan we ons vanavond op focussen tijdens het analyseren." Daarnaast miste het team, door de rode vlaggen, belangrijke data voor de race op zondag: "Het grootste verschil ten opzichte van een 'normale' vrijdag is dat we onze long-run-data niet hebben. Dus we gaan kijken of we het programma van VT3 anders kunnen indelen."
