De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft een reglementswijziging ingevoerd voor de F1 Grand Prix van Singapore en het lijkt erop dat het niet alleen voor dit weekend, maar voor de rest van het seizoen geldt. Het gaat om de weegschalen van de autosportbond en het zorgt voor meer onzekerheid bij de teams.

Voor ieder raceweekend brengt Rui Marques, de wedstrijdleider van de Formule 1, een lijst met notities uit. Daarin worden bijvoorbeeld veranderingen aan het circuit of plekken voor oefenstarts aangegeven. Er kunnen ook regelwijzigingen naar voren komen en in dit geval gaat het om de weegschalen van de FIA. Deze staan opgesteld bij de ingang van de pitstraat en normaal gesproken mochten deze teams gebruiken, wanneer ze maar wilden, zolang het maar niet de avondklok of parc fermé overschreed. Tevens mocht er geen gebruik worden gemaakt van de weegschalen binnen 30 minuten van de start van de kwalificatie of als het te druk was in de pitstraat vanwege de supportkampioenschappen, wat in Singapore de F1 Academy en de Porsche Carrera Cup Asia zijn.

Artikel gaat verder onder video

FIA-weegschalen niet langer beschikbaar

De FIA kan coureurs op willekeurige momenten tijdens een training of kwalificatie richting de weegschaal roepen om het gewicht van de auto te meten. De auto mag natuurlijk niet lichter zijn dan het minimumgewicht, want dan word je gediskwalificeerd en dus uit de uitslag geschrapt. Maar teams gebruikten de weegschaal op andere momenten om zelf het gewicht te controleren om er zeker van te zijn dat de auto boven het minimum zat. Dat mag vanaf dit weekend niet meer. "De FIA-weegschalen zijn vanaf dit evenement niet langer beschikbaar voor teams", zo heeft Marques geschreven in de officiële notities. Naar verluidt wil de autosportbond er op deze manier voor zorgen dat er minder drukte is in de pitstraat om zo een element van gevaar weg te nemen.

Het kan zijn dat F1-teams de auto's nu iets zwaarder maken door middel van ballast of meer brandstof aan boord om er zeker van te zijn dat ze boven het minimumgewicht blijven. Hoe minder vaak ze zelf de auto kunnen wegen op de FIA-weegschalen, hoe minder zekerheid ze natuurlijk hebben over het gewicht.

