FIA past regelwijziging toe voor Singapore: onzekerheid bij F1-teams over minimumgewicht
FIA past regelwijziging toe voor Singapore: onzekerheid bij F1-teams over minimumgewicht
De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft een reglementswijziging ingevoerd voor de F1 Grand Prix van Singapore en het lijkt erop dat het niet alleen voor dit weekend, maar voor de rest van het seizoen geldt. Het gaat om de weegschalen van de autosportbond en het zorgt voor meer onzekerheid bij de teams.
Voor ieder raceweekend brengt Rui Marques, de wedstrijdleider van de Formule 1, een lijst met notities uit. Daarin worden bijvoorbeeld veranderingen aan het circuit of plekken voor oefenstarts aangegeven. Er kunnen ook regelwijzigingen naar voren komen en in dit geval gaat het om de weegschalen van de FIA. Deze staan opgesteld bij de ingang van de pitstraat en normaal gesproken mochten deze teams gebruiken, wanneer ze maar wilden, zolang het maar niet de avondklok of parc fermé overschreed. Tevens mocht er geen gebruik worden gemaakt van de weegschalen binnen 30 minuten van de start van de kwalificatie of als het te druk was in de pitstraat vanwege de supportkampioenschappen, wat in Singapore de F1 Academy en de Porsche Carrera Cup Asia zijn.
FIA-weegschalen niet langer beschikbaar
De FIA kan coureurs op willekeurige momenten tijdens een training of kwalificatie richting de weegschaal roepen om het gewicht van de auto te meten. De auto mag natuurlijk niet lichter zijn dan het minimumgewicht, want dan word je gediskwalificeerd en dus uit de uitslag geschrapt. Maar teams gebruikten de weegschaal op andere momenten om zelf het gewicht te controleren om er zeker van te zijn dat de auto boven het minimum zat. Dat mag vanaf dit weekend niet meer. "De FIA-weegschalen zijn vanaf dit evenement niet langer beschikbaar voor teams", zo heeft Marques geschreven in de officiële notities. Naar verluidt wil de autosportbond er op deze manier voor zorgen dat er minder drukte is in de pitstraat om zo een element van gevaar weg te nemen.
Het kan zijn dat F1-teams de auto's nu iets zwaarder maken door middel van ballast of meer brandstof aan boord om er zeker van te zijn dat ze boven het minimumgewicht blijven. Hoe minder vaak ze zelf de auto kunnen wegen op de FIA-weegschalen, hoe minder zekerheid ze natuurlijk hebben over het gewicht.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
- 6 minuten geleden
McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel
- 21 minuten geleden
Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
- 38 minuten geleden
Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
- 1 uur geleden
Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september