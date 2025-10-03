Verstappen klaar voor volgende GT3-avontuur: "Al zet je er veertig auto's neer, kom maar op!"

Max Verstappen debuteerde afgelopen weekend zeer succesvol in een GT3-race en ging er met de overwinning vandoor. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 is klaar voor een volgende uitdaging.

Max Verstappen debuteerde afgelopen weekend in de GT3-racerij met de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. De Formule 1-coureur deed eerder al met aan een race op de Nürburgring-Nordschleife met een begrensde GT4, om de juiste papieren te behalen. Met de vereiste permit A op zak nam Verstappen vervolgens deel aan de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). En met succes: na ruim vier uur gingen hij en teammaat Chris Lulham er met de eerste prijs vandoor.

Klaar voor de volgende uitdaging

"Het is heel mooi om daar met Chris te staan", blikt Verstappen terug bij Viaplay.. "Online hebben we samen al veel gewonnen, maar dan voor de eerste keer in een echte auto... Ook voor hem. Op zo'n circuit. Om daar met nul ervaring in te stappen. Hij heeft het heel goed gedaan. We waren snel. Ik denk: al zet je er veertig GT3-auto's neer. Kom maar! Maakt niks uit."

Ervaring opdoen

De 28-jarige coureur vervolgt: "Voor ons was het vooral ervaring opdoen. Het ging niet zozeer om de competitie om mij heen. Uiteindelijk heb ik dat ook niet nodig om mijzelf tot het uiterste te drijven. Er staat ook minder druk op. Je moet proberen races mee te pikken, voordat je aan een echte 24-uurswedstrijd meedoet."

