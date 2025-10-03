De laatste Formule 1-race in Zandvoort, die op de kalender staat voor augustus 2026, belooft een historische aangelegenheid te worden. Volgens de organisatie en circuitdirecteur Robert van Overdijk is er sprake van een 'overweldigende interesse'. De weekendkaarten voor dit afscheid van de Nederlandse Grand Prix zijn nu al volledig uitverkocht.

De Grand Prix van Nederland verdwijnt na 2026 van de kalender en er staan geen concrete plannen op om terug te keren met een alternatieve locatie in Nederland. Het raceweekend van 21 tot en met 23 augustus 2026 vormt het einde van een tijdperk in de Nederlandse autosport. Met de sprintrace op zaterdag en de hoofdrace op zondag zijn alle weekendkaarten inmiddels al verkocht, op een klein aantal hospitality-tickets na. De belangstelling voor dit unieke evenement is enorm en fans kunnen zich nog op een wachtlijst laten zetten voor het geval er kaarten vrijkomen.

Artikel gaat verder onder video

Laatste editie

Ook wordt er gemeld dat er volgend jaar nog wel extra weekendtickets te koop zullen komen. Zekerheid om een weekendticket te bemachtigen, is er dus nog niet. Circuitdirecteur Van Overdijk wijst in De Telegraaf op de bijzondere kenmerken van deze laatste editie: "Het wordt een onvergetelijke, laatste editie van een uniek evenement in de Nederlandse sportgeschiedenis. Zeker ook met een sprintrace, de compleet nieuwe auto’s en met Cadillac als elfde team op de grid." Het belooft een legendarisch evenement te worden, zo lijkt het nu al.

Vrijdag

De kaartverkoop voor de vrijdag, waarop een vrije training en de sprintkwalificatie plaatsvinden, start pas in de loop van 2026. Tot die tijd is de belangstelling voor de laatste race in Zandvoort groot en dat onderstreept alleen maar de historische betekenis van deze Grand Prix. De Nederlandse Formule 1-fans nemen afscheid van een geliefd circuit en de verwachtingen voor dit slotstuk zijn hooggespannen.