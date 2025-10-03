Circuit Zandvoort kondigt uitverkochte weekendkaartjes aan voor laatste Grand Prix
Circuit Zandvoort kondigt uitverkochte weekendkaartjes aan voor laatste Grand Prix
De laatste Formule 1-race in Zandvoort, die op de kalender staat voor augustus 2026, belooft een historische aangelegenheid te worden. Volgens de organisatie en circuitdirecteur Robert van Overdijk is er sprake van een 'overweldigende interesse'. De weekendkaarten voor dit afscheid van de Nederlandse Grand Prix zijn nu al volledig uitverkocht.
De Grand Prix van Nederland verdwijnt na 2026 van de kalender en er staan geen concrete plannen op om terug te keren met een alternatieve locatie in Nederland. Het raceweekend van 21 tot en met 23 augustus 2026 vormt het einde van een tijdperk in de Nederlandse autosport. Met de sprintrace op zaterdag en de hoofdrace op zondag zijn alle weekendkaarten inmiddels al verkocht, op een klein aantal hospitality-tickets na. De belangstelling voor dit unieke evenement is enorm en fans kunnen zich nog op een wachtlijst laten zetten voor het geval er kaarten vrijkomen.
Laatste editie
Ook wordt er gemeld dat er volgend jaar nog wel extra weekendtickets te koop zullen komen. Zekerheid om een weekendticket te bemachtigen, is er dus nog niet. Circuitdirecteur Van Overdijk wijst in De Telegraaf op de bijzondere kenmerken van deze laatste editie: "Het wordt een onvergetelijke, laatste editie van een uniek evenement in de Nederlandse sportgeschiedenis. Zeker ook met een sprintrace, de compleet nieuwe auto’s en met Cadillac als elfde team op de grid." Het belooft een legendarisch evenement te worden, zo lijkt het nu al.
Vrijdag
De kaartverkoop voor de vrijdag, waarop een vrije training en de sprintkwalificatie plaatsvinden, start pas in de loop van 2026. Tot die tijd is de belangstelling voor de laatste race in Zandvoort groot en dat onderstreept alleen maar de historische betekenis van deze Grand Prix. De Nederlandse Formule 1-fans nemen afscheid van een geliefd circuit en de verwachtingen voor dit slotstuk zijn hooggespannen.
Net binnen
VIDEO: Primeur in Formule 1 en Max Verstappen hakt knoop door over GT3-races | GPFans News
- 8 minuten geleden
Marko hoopt op hulp van McLaren-coureurs in titelstrijd: "Zij maken meer fouten dan Verstappen"
- 23 minuten geleden
Circuit Zandvoort kondigt uitverkochte weekendkaartjes aan voor laatste Grand Prix
- 35 minuten geleden
Red Bull Racing én Mercedes enige twee teams met upgrades in Singapore
- 1 uur geleden
Ben Sulayem-uitdaagster Philippot vertelt over visie: "Ik ben een vrouw van kleur"
- 1 uur geleden
- 2
Lawson hoorde weinig van Marko na P5 in Bakoe: 'Het telefoontje komt na slechte races'
- 2 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september