Liam Lawson zette zichzelf afgelopen race in de spotlights met een knappe vijfde plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De jonge coureur heeft echter weinig gehoord van Helmut Marko, de invloedrijke adviseur van Red Bull, na zijn sterke optreden in Baku. Lawson geeft aan dat het gebrek aan contact niet onverwacht is, aangezien Marko vooral geneigd is te bellen na minder succesvolle races.

Het is inmiddels over het algemeen wel vrij bekend dat Marko niet van het zoete broodjes bakken is met zijn jonge coureur. Ook de]e dynamiek tussen Lawson en de Red Bull-adviseur lijkt een weerspiegeling te zijn van de hoge druk binnen het Red Bull-programma. Lawson, die nog geen zekerheid heeft over zijn toekomst in de Formule 1, streeft naar een plek bij Red Bull of Racing Bulls. De concurrentie voor een stoeltje is echter hevig, met namen als Isack Hadjar, Arvid Lindblad en Yuki Tsunoda die ook in de race zijn. Ondanks deze onzekerheden blijft de jonge coureur gefocust op zijn prestaties op het circuit.

Artikel gaat verder onder video

Geen telefoontjes

Lawson heeft afgelopen race wel weer eens een glimp van zijn potentieel laten zien door als derde te kwalificeren in Bakoe en Tsunoda achter zich te houden in de race. Zijn prestatie leverde Racing Bulls tien punten op, wat hen naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap bracht. Toch blijft de coureur nuchter onder het gebrek aan lof van Marko. "Normaal gesproken komen de telefoontjes na de slechte races, dus ik heb niet veel gehoord", zo citeert PlanetF1 de Nieuw-Zeelander vanuit Singapore.

Focus op prestaties

Met de druk om te presteren neemt Lawson de situatie zoals die komt. Marko heeft aangegeven dat hij na de Grand Prix van Mexico een idee wil hebben van de line-up voor 2026, maar Lawson weet dat zijn prestaties de enige factor zijn die hij kan controleren. "Zolang ik dat antwoord niet heb, is dat waar ik me op focus", voegt hij toe. De enige zekerheid binnen het Red Bull-programma is dat prestaties tellen, en de Racing Bulls-coureur is vastberaden om zich te blijven bewijzen.

Gerelateerd