Het raceweekend in Singapore staat voor de deur en na de wedstrijden in Monza en Bakoe moeten de teams zich instellen op een circuit waar veel downforce wordt gevraagd. Toch zijn er dit weekend veel ogen op Red Bull gericht: kan het team ook presteren op een baan die juist op het lijf van McLaren lijkt te zijn geschreven?

Het Formule 1-spektakel maakt zich op voor ronde achttien van het wereldkampioenschap. Daarbij moeten de coureurs rekening houden met extreem weer. Zo kan er her en der een regendruppel vallen, maar vooral de hoge temperaturen in combinatie met de luchtvochtigheid zorgen voor benauwde omstandigheden. Ook de FIA heeft ingegrepen: het hitteprotocol van de bond is dit weekend van kracht in Singapore.

Artikel gaat verder onder video

Achtervleugels

De teams bereiden zich voor op een echt stratencircuit, met de nodige hobbels en negentiggraden-bochten. Dat betekent dat de wagens iets hoger afgesteld moeten worden, wat mogelijk in het voordeel van Ferrari is. Daarnaast wordt er dit weekend veel neerwaartse druk gevraagd, en de rechtopstaande achtervleugels zijn inmiddels vastgelegd door Formule 1-journalist Albert Fabrega.

Las configuraciones de alta carga de ala trasera para Singapur



High downforce rear wing configurations for the #SingaporeGP #f1 pic.twitter.com/eSDZnVAlFS — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 2, 2025

Y 4 más



And 4 more #SingaporeGP pic.twitter.com/29IVnG5fEe — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 2, 2025

Y dos más



And 2 more pic.twitter.com/2HKkbKkwfR — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 2, 2025

Gerelateerd