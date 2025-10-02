Verstappen over opwaartse lijn bij Red Bull: 'Er is daarom veel vertrouwen'
Het lijkt Max Verstappen en Red Bull Racing inmiddels weer voor de wind te gaan, na twee zeges op rij. In Singapore moet echter nog blijken of de RB21 ook op circuits uit de voeten kan die normaliter niet in het voordeel zijn. In gesprek met Sky Deutschland gaat Verstappen in op het seizoen en de grote veranderingen binnen het team.
Het jaar begon nog met Christian Horner aan het roer van Red Bull Racing. Onder leiding van de voormalig teambaas wist Red Bull het tij niet te keren, hoewel Verstappen wel zegevierde in Japan en Imola. Na de race in Silverstone werd Horner echter vervangen door Laurent Mekies. Verstappen geeft aan dat er met de nieuwe teambaas veel beter te sparren valt.
Sfeer is prima
Voor de zomerstop was het binnen Red Bull nog wat turbulent, zo erkent Verstappen, maar die sfeer is inmiddels volledig omgeslagen. "We hebben daar veel over gesproken en ik moet toegeven dat het inmiddels heel rustig is binnen het team en de sfeer is prima. Zo moet het ook zijn," legt de viervoudig wereldkampioen uit. Met een gemoedelijke sfeer binnen de renstal kan er weer gewerkt worden aan de prestaties, al zijn die volgens de Nederlander nog altijd niet naar wens. "Qua prestaties zijn we niet tevreden met dit seizoen", stelt hij.
Wijzigingen binnen Red Bull
Ook de toekomst van Verstappen lag onder een vergrootglas. Zo werd hij in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes. In Hongarije bevestigde hij echter dat hij ook in 2026 nog altijd onder de vlag van Red Bull zal racen. "Dat voelde gewoon het beste. Er zijn dingen binnen het team gewijzigd en ik zie de positieve kant. Het team heeft mij overal in meegenomen en daarom is er veel vertrouwen," aldus Verstappen.
