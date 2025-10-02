Marko onthult opgelopen 'trauma': 'Alles in 2023 gewonnen, behalve Singapore'
Dr. Helmut Marko maakt zich op voor het raceweekend in Singapore en stelt dat Red Bull toch wel een klein trauma heeft overgehouden aan het tafereel in 2023. Dat seizoen domineerde het Oostenrijkse team, maar in Singapore moest Max Verstappen genoegen nemen met P5.
Dat Red Bull destijds niet goed voor de dag kwam in Singapore had alles te maken met het karakter van de RB19. Die wagen was vooral gebouwd voor gladde, permanente circuits en had daardoor moeite met hobbelige stratencircuits. Ook in 2025 zijn er nog wat kenmerken van die auto terug te vinden in de RB21. Toch hebben de races in Monza en Bakoe laten zien dat Red Bull inmiddels beter met zulke problemen kan omgaan. Waar die Grands Prix in 2024 nog dramatisch verliepen voor het team, wist het dit jaar juist beide races te winnen.
Trauma
De adviseur van Red Bull stelt in gesprek met Kronen Zeitung dat het circuit in Singapore het team simpelweg niet ligt. "Het is jammer genoeg niet één van de favoriete circuits van onze auto. Daarnaast wisten we in 2023 alle races te winnen, behalve die in Singapore. Daar hebben we een klein trauma aan overgehouden," grapt hij.
Verstappen-factor
Toch kan het team vertrouwen op Verstappen, die voor elke kans zal gaan. "Hij blijft zich constant verbeteren en ik denk dat hij nog steeds niet op zijn piek zit. De laatste zeges heeft hij makkelijk gepakt en hij wordt rustiger, maar niet langzamer. Technisch blijft hij zich ontwikkelen," prijst Marko. In Singapore hoopt hij dan ook op de zogeheten Verstappen-factor: "Hij is gemotiveerder dan ooit en dat is veel meer waard dan welke update dan ook," aldus de adviseur.
