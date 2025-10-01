Yuki Tsunoda stelt dat het langzaam maar zeker de goede kant opgaat met hem bij Red Bull Racing. In Bakoe kwam de Japanner als zesde over de streep, en dat ziet Tsunoda als het begin van de ommekeer bij het Oostenrijkse team.

Tsunoda moest Liam Lawson vervangen, die al na twee races werd terugverwezen naar de Racing Bulls. Ook Tsunoda kon aanvankelijk maar moeilijk meekomen met teamgenoot Max Verstappen, die vaak bij de bovenste plekken terug te vinden was. Inmiddels heeft Red Bull wat snelheid weten te vinden, en ook Tsunoda kan steeds meer uit de wagen halen.

Tsunoda ziet positieve trend

"Het voelt alsof ik in een positieve richting ga met de auto, en het harde werk dat we allemaal hebben geleverd begint zijn vruchten af te werpen tijdens het raceweekend. Baku is uiteraard een vrij uniek circuit, en Singapore zal heel anders voor ons zijn en mogelijk wat uitdagingen opleveren," zo legt Tsunoda in de preview van Red Bull Racing uit. In Singapore worden de teams geconfronteerd met warme en plakkerige omstandigheden op een bijzonder uitdagende baan: "Er spelen daar zoveel factoren mee: de luchtvochtigheid, de nachtrace, het stratencircuit. Het is een van de grootste tests die we als coureurs hebben."

Veel uren doorgebracht op hoofdkantoor in Milton Keynes

Op het stoeltje van de Japanner wordt flink geaasd, en volgens diverse media neemt Isack Hadjar mogelijk komend jaar het stoeltje over. Desondanks geeft Tsunoda niet op en heeft hij in aanloop naar de race in Singapore nog wat tijd doorgebracht in de fabriek in Milton Keynes: "Ik ben al in de fabriek geweest voor deze race en heb wat tijd doorgebracht met iedereen bij de debrief. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel mensen er werken om een verschil te maken op het circuit, en dat maakt dat je harder wil pushen. Daarna heb ik, voordat we naar Singapore gingen, een stop in Tokio gemaakt met Red Bull. Om mijn thuisfans weer gezien te hebben, is een enorme motivatie die ik meeneem naar dit weekend."

