Windsor: "Je merkt dat mensen Norris en Piastri geen echte wereldkampioenen vinden"
Formule 1-analist Peter Windsor heeft zijn zorgen geuit over de afkalvende waarde van het wereldkampioenschap, tijdens een livestream op YouTube. De Brit merkt op dat er onder fans een groeiend gevoel van onvrede heerst, met name over de titelstrijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Windsor worden die twee door velen niet als 'echte' wereldkampioenen gezien.
De perceptie van het kampioenschap is volgens Windsor aan het verschuiven, omdat de snelste coureurs, zoals Max Verstappen en Charles Leclerc, niet in de race zijn voor de titel. "Iedereen vraagt zich nu af hoe belangrijk het wereldkampioenschap voor de coureurs is, want iedereen heeft zich erbij neergelegd dat Oscar Piastri of Lando Norris wereldkampioen wordt. Je merkt duidelijk dat het overheersende gevoel is dat deze jongens geen echte wereldkampioenen zijn," aldus Windsor. Dit zorgt volgens hem voor een afkalvende waarde van het kampioenschap.
Geen 'echte' wereldkampioenen
Als Windsor in zijn analyse van de beste coureurs van 2025 Verstappen, Leclerc en George Russell in zijn top drie plaatst, is de vierde plaats een groot vraagteken. Norris, Piastri, Fernando Alonso en Alexander Albon worden door Windsor als kanshebbers gezien. De McLaren-rijders lijken de laatste plekken in de top vijf te bezetten, wat de discussie over hun status als kampioenen verder aanwakkert.
De rol van de auto
Windsor legt in zijn analyse de nadruk op de rol van de auto bij het succes van een coureur. Hij stelt: "De auto vertegenwoordigt altijd zestig procent van het pakket, en de coureur veertig procent." Verstappen wordt geprezen om zijn vermogen om het maximale uit een auto te halen, wat volgens Windsor het 60/40-verhouding tussen auto en coureur verklaart.
