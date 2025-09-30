close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, Norris, Mclaren, red bull, australia

Windsor: "Je merkt dat mensen Norris en Piastri geen echte wereldkampioenen vinden"

Windsor: "Je merkt dat mensen Norris en Piastri geen echte wereldkampioenen vinden"

Jan Bolscher
Verstappen, Norris, Mclaren, red bull, australia

Formule 1-analist Peter Windsor heeft zijn zorgen geuit over de afkalvende waarde van het wereldkampioenschap, tijdens een livestream op YouTube. De Brit merkt op dat er onder fans een groeiend gevoel van onvrede heerst, met name over de titelstrijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Windsor worden die twee door velen niet als 'echte' wereldkampioenen gezien.

De perceptie van het kampioenschap is volgens Windsor aan het verschuiven, omdat de snelste coureurs, zoals Max Verstappen en Charles Leclerc, niet in de race zijn voor de titel. "Iedereen vraagt zich nu af hoe belangrijk het wereldkampioenschap voor de coureurs is, want iedereen heeft zich erbij neergelegd dat Oscar Piastri of Lando Norris wereldkampioen wordt. Je merkt duidelijk dat het overheersende gevoel is dat deze jongens geen echte wereldkampioenen zijn," aldus Windsor. Dit zorgt volgens hem voor een afkalvende waarde van het kampioenschap.

Geen 'echte' wereldkampioenen

Als Windsor in zijn analyse van de beste coureurs van 2025 Verstappen, Leclerc en George Russell in zijn top drie plaatst, is de vierde plaats een groot vraagteken. Norris, Piastri, Fernando Alonso en Alexander Albon worden door Windsor als kanshebbers gezien. De McLaren-rijders lijken de laatste plekken in de top vijf te bezetten, wat de discussie over hun status als kampioenen verder aanwakkert.

De rol van de auto

Windsor legt in zijn analyse de nadruk op de rol van de auto bij het succes van een coureur. Hij stelt: "De auto vertegenwoordigt altijd zestig procent van het pakket, en de coureur veertig procent." Verstappen wordt geprezen om zijn vermogen om het maximale uit een auto te halen, wat volgens Windsor het 60/40-verhouding tussen auto en coureur verklaart.

Denk jij dat het wereldkampioenschap zijn betekenis verliest in de huidige F1?

65 stemmen

Gerelateerd

Nieuwe directeur TT Circuit Assen: 'Geen financiële basis voor F1-race'
Assen

Nieuwe directeur TT Circuit Assen: 'Geen financiële basis voor F1-race'

  • Vandaag 08:03
  • 1
Marko openhartig over ommekeer Tsunoda:
Red Bull

Marko openhartig over ommekeer Tsunoda: "We zijn gaan zitten na Monza"

  • Gisteren 19:24
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Windsor:
Wereldtitel Formule 1

Windsor: "Je merkt dat mensen Norris en Piastri geen echte wereldkampioenen vinden"

  • 12 minuten geleden
Steiner: 'Er zijn mensen binnen Ferrari die spijt hebben van de komst van Hamilton'
Steiner over Hamilton en Ferrari

Steiner: 'Er zijn mensen binnen Ferrari die spijt hebben van de komst van Hamilton'

  • 23 minuten geleden
Zak Brown bevestigt afronding verkoop McLaren Racing
McLaren Verkoop

Zak Brown bevestigt afronding verkoop McLaren Racing

  • 52 minuten geleden
Tsunoda krijgt steun van Albon als teamgenoot Verstappen: 'Ik zat in een moeilijke situatie'
Albon over Tsunoda

Tsunoda krijgt steun van Albon als teamgenoot Verstappen: 'Ik zat in een moeilijke situatie'

  • 1 uur geleden
  • 1
 'Mercedes bezig met vertragen gesprekken Russell, hoop op Verstappen in 2027'
Mercedes in F1

'Mercedes bezig met vertragen gesprekken Russell, hoop op Verstappen in 2027'

  • 1 uur geleden
Lulham ziet status bij FIA van zilver naar goud gaan, ook status Hartog krijgt upgrade
Lulham en Hartog bij FIA

Lulham ziet status bij FIA van zilver naar goud gaan, ook status Hartog krijgt upgrade

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x