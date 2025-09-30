Tsunoda krijgt steun van Albon als teamgenoot Verstappen: 'Ik zat in een moeilijke situatie'
Alexander Albon heeft zelf ervaring als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en stelt te kunnen begrijpen waarom Yuki Tsunoda het zo lastig heeft als zijn huidige teamgenoot.
In de podcast Chequered Flag van de BBC wordt Albon gevraagd naar de prestaties van Tsunoda bij Red Bull Racing naast Verstappen. De coureur van Williams weet hoe het is om het lastig te hebben als teamgenoot van Verstappen. "Ik kan het goed begrijpen. Ik zie het heel duidelijk. Ik denk dat het op veel manieren verdeeld is. Toen ik bij Red Bull zat, kwam ik zes maanden na mijn Formule 1-debuut bij het team. Ik realiseerde me achteraf dat ik in een moeilijke situatie zat toen ik bij Red Bull begon, omdat ik in een auto zat waar ik me niet comfortabel mee voelde en ik had de ervaring niet om mezelf eruit te halen."
Albon was zoekende wegens ontbreken ervaring
Albon vervolgt: "Ik worstelde ermee, maar mijn ervaringsniveau was niet voldoende en mijn volwassenheid als persoon was niet genoeg om te begrijpen hoe ik mezelf uit die situatie zou kunnen halen. Ik zie het nu en ik begrijp dezelfde gevoelens. Ik spreek veel met Yuki en probeer hem op elke manier te helpen die ik kan."
Albon over relatie met Tsunoda
Albon stelt overigens ook dat hij een goede persoonlijke relatie heeft met Tsunoda. "We hebben een geweldige relatie en ik mag Yuki echt. Maar het is moeilijk. Ik denk dat je aan de andere kant van de garage mogelijk de beste coureur hebt die ooit in een Formule 1-auto heeft gereden. Ik meen het echt. Hij kan een auto besturen die niet comfortabel is om mee te rijden en ik denk dat hij veel problemen kan verbergen - hij is degene die duidelijk de auto kan besturen."
