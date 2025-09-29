Verstappen stuurt bericht naar 18-jarige coureur na kankerdiagnose
Max Verstappen heeft een bericht gestuurd naar Will Macintyre, een 18-jarige GB3-coureur die halverwege september liet weten hersen- en longkanker te hebben en daardoor tijdelijk niet meer kan racen. Macintyre zegt het "ongelooflijk" te vinden dat mensen als Verstappen aan hem denken.
Op 17 september liet Macintyre via Instagram weten de diagnose hersen- en longkanker te hebben gekregen? "Helaas is het net zo ernstig als het klinkt", zo schreef hij erbij. Macintyre is opgenomen in een ziekenhuis in Milton Keynes en wordt daar de komende tijd behandeld. Hij kan zijn GB3-campagne, waarin hij op de vijfde plek stond toen het nieuws naar buiten kwam, dus niet afmaken. Hij probeert zich nu op zijn herstel te richten en kreeg daarbij de steun van enkele grote namen uit de racewereld. "Zelfs mensen die ik nog nooit eerder heb ontmoet: Max Verstappen, Kimi Antonelli en Susie Wolff, die me allemaal het beste wensten", zo tekent de BBC op uit zijn mond.
Macintyre noemt steun van Verstappen en co. "ongelooflijk"
Dat mensen als Verstappen hem steunen in zijn strijd tegen de kanker, noemt hij "ongelooflijk". Op Instagram is te zien dat Macintyre ook steunbetuigingen heeft ontvangen van mensen als Nicolas Hamilton, Alex Dunne en David Croft. "Heel erg bedankt allemaal", zo zei hij daarover. Hoewel hij een zware tijd tegemoet gaat, blijft Macintyre optimistisch over de toekomst. Hij is vastberaden weer te gaan racen. "Wanneer? Geen idee. Of het over twee weken is of over vier jaar, ik weet het niet. Ik weet niet wanneer ik terugkom, maar ik kom terug... Ik vind het hier zo geweldig. Ik ga zeker ooit weer winnen."
