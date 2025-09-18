close global

﻿
Photo credit: Jakob Ebrey

GB3-coureur krijgt ernstige kankerdiagnose en moet rest van het raceseizoen uitzitten

GB3-coureur krijgt ernstige kankerdiagnose en moet rest van het raceseizoen uitzitten

Vincent Bruins

Vincent Bruins
Photo credit: Jakob Ebrey

William Macintyre heeft laten weten dat hij zijn raceseizoen niet kan afmaken. De succesvolle juniorcoureur heeft namelijk de diagnose hersen- en longkanker gekregen, nadat hij zich de afgelopen maanden al niet lekker voelde.

Macintyre werd onder andere Italiaans kampioen in de kartsport, voordat hij zijn debuut maakte in de autosport. Hij werd in 2022 vicekampioen in het Ginetta Junior Championship, de klasse waarin we Rocco Coronel dit jaar zien domineren. Het jaar erop werd Macintyre vicekampioen in de Britse Formule 4. Na een seizoen in het GB3 Championship met Hitech, waarin hij drie overwinningen scoorde, verhuisde hij voor 2025 naar Elite Motorsport. De GB3 is in feite de Britse Formule 3, maar het maakt ook wat uitstapjes naar het buitenland, zoals naar Zandvoort.

Ernstige diagnose

Macintyre ligt momenteel vijfde in de tussenstand, maar zijn GB3-campagne zal hij dus niet af kunnen maken. "De afgelopen maanden heb ik me niet zoals mezelf gevoeld en het begint nu logisch te worden waarom dat zo is", legde de jonge Brit op zijn social media uit. "Ik heb de diagnose hersenkanker en longkanker gekregen. Helaas is het zo ernstig als dat het klinkt. Het geweldige team in het ziekenhuis van Milton Keynes heeft al een plan bedacht hoe we hiertegen gaan vechten. Spijtig genoeg betekent dit dat ik de komende tijd niet zal kunnen racen. Maar wanneer ik dat wel kan, zal ik weer achter het stuur kruipen. Dat is waar ik hoor."

GPFans wenst Macintyre een voorspoedig herstel toe.

© Jakob Ebrey
© Jakob Ebrey

