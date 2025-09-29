close global

Max Verstappen

Zak Brown wil van Verstappen af: "Hij is een stoorzender"

Jeen Grievink
Max Verstappen

McLaren-baas Zak Brown (53) heeft het wel een beetje gehad met Max Verstappen (27) als "stoorzender" in het Formule 1-seizoen van 2025. De Amerikaan hoopt dat de viervoudig wereldkampioen snel uit de weg geruimd kan worden, zodat Lando Norris en Oscar Piastri zich kunnen focussen op de titel.

Het leek er lange tijd op dat McLaren met twee vingers in de neus naar zowel de constructeurs- als coureurstitel zou gaan rijden dit jaar. Met betrekking tot de constructeurs is dat ook absoluut het geval, maar het rijderskampioenschap staat plots weer enigszins onder druk. En dat heeft alles te maken met - wie anders dan - Verstappen. Sinds de zomerstop heeft Red Bull een stap voorwaarts gemaakt en daar wist Verstappen maximaal van te profiteren in Italië en Azerbeidzjan. Tijdens beide weekenden pakte de Nederlander zowel pole als winst in de hoofdrace. En hierdoor staat de druk er bij Piastri en Norris toch plots weer op.

Brown noemt Verstappen een "stoorzender" voor kampioenschap

McLaren-baas Brown begint inmiddels een beetje zenuwachtig te worden en wil dat er voor eens en altijd wordt afgerekend met de Nederlandse "stoorzender". Dit zei hij bij Bloomberg. Het verschil tussen Verstappen en Piastri was vóór Monza nog meer dan 100 punten en is nu plots geslonken tot 69 punten. Als Verstappen er ook in Singapore - komend weekend - goed bij zit, dan heeft McLaren echt een probleem, zo lijkt het. "De stoorzender! We moeten zeker op Max letten", vertelt Brown. "We moeten gewoon doorgaan met wat we doen. In het constructeurskampioenschap ziet het er erg goed uit. We hadden in Bakoe al de kans om de titel binnen te slepen, maar laten we het daar niet meer over hebben. Hopelijk krijgen we het in Singapore voor elkaar."

McLaren wil zo snel mogelijk van Verstappen af zijn

En als die constructeurstitel veilig is, hoopt Brown ook snel van Verstappen af te zijn met het oog op het rijderskampioenschap. "We willen dat onze twee coureurs en Max - al hopen we zo snel mogelijk van hem af te zijn - om het kampioenschap kunnen vechten, en dat ze gelijke kansen en gelijke middelen krijgen. Dat is precies wat we doen. Laat dan maar de beste coureur winnen. Dat is ons doel: zelf zo min mogelijk een rol spelen."

