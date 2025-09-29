'Regering China steelt data van hersenen F1-coureur voor onderzoek supersoldaten'
'Regering China steelt data van hersenen F1-coureur voor onderzoek supersoldaten'
De Chinese regering wordt ervan beschuldigd dat het data van hersengolven zou hebben gestolen van een Formule 1-coureur. Charles Leclerc is naar verluidt het doelwit geweest, nadat hij een bepaalde hoofdband van FocusCalm had gedragen.
Pablo Torre en Hunterbrook Media hebben hier onderzoek naar gedaan. Een medewerker van de Chinese regering zou de data van de software van deze hoofdbanden hebben gestolen. Het bevat hersengegevens van een aantal bekende sporters. "Dit zijn niet zomaar atleten. We hebben het over de bekende Jannik Sinner uit Italië, die traint met FocusCalm. We hebben het over de voormalig beste vrouw uit de tenniswereld, Iga Świątek, die het elke dag gebruikt. De nummer één skiër allertijden en Amerikaanse goudenmedaillewinnares Mikaela Shiffrin gebruikt het evenals een boel spelers van de Engelse Premier League", laat Torre op zijn podcast Pablo Torre Finds Out weten. Ook de data van Leclerc zou zijn gestolen.
Chinese supersoldaten
Het moederbedrijf van FocusCalm, BrainCo, wordt al meer dan een decennium gefinancierd door bedrijven die gelinkt zijn aan de Communistische Partij van China. Volgens het rapport wordt de data gebruikt voor militair onderzoek, mogelijk voor een project omtrent 'supersoldaten'. "In de afgelopen jaren heeft BrainCo in feite zijn activiteiten in de Verenigde Staten stilgelegd", voegde Sam Koppelman van Hunterbrook toe. "Ze zijn naar China verhuisd, waar het nu op de beurs staat met een waardering van 1,3 miljard Amerikaanse dollar. Het is op de achtergrond uitgegroeid tot een van de belangrijkste bedrijven ter wereld voor de Chinese overheid en de Communistische Partij."
Gerelateerd
Net binnen
Kelly Piquet bewondert 'gewaagde kledingcollectie' op catwalk in Milaan
- 3 minuten geleden
'Red Bull wilde Horner nog véél meer betalen om hem uit de F1-paddock te houden'
- 28 minuten geleden
Hadjar over teamgenoot zijn van Hamilton bij Ferrari: "Zou een eer zijn"
- 54 minuten geleden
Hamilton deelt schokkend en verdrietig nieuws: 'Roscoe is overleden'
- 1 uur geleden
- 3
'Russell wil hetzelfde jaarsalaris als Norris, Wolff gaat niet akkoord'
- 1 uur geleden
'Horner moet bijna de helft van zijn 80 miljoen dollar inleveren'
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september