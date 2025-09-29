'Regering China steelt data van hersenen F1-coureur voor onderzoek supersoldaten'

De Chinese regering wordt ervan beschuldigd dat het data van hersengolven zou hebben gestolen van een Formule 1-coureur. Charles Leclerc is naar verluidt het doelwit geweest, nadat hij een bepaalde hoofdband van FocusCalm had gedragen.

Pablo Torre en Hunterbrook Media hebben hier onderzoek naar gedaan. Een medewerker van de Chinese regering zou de data van de software van deze hoofdbanden hebben gestolen. Het bevat hersengegevens van een aantal bekende sporters. "Dit zijn niet zomaar atleten. We hebben het over de bekende Jannik Sinner uit Italië, die traint met FocusCalm. We hebben het over de voormalig beste vrouw uit de tenniswereld, Iga Świątek, die het elke dag gebruikt. De nummer één skiër allertijden en Amerikaanse goudenmedaillewinnares Mikaela Shiffrin gebruikt het evenals een boel spelers van de Engelse Premier League", laat Torre op zijn podcast Pablo Torre Finds Out weten. Ook de data van Leclerc zou zijn gestolen.

Artikel gaat verder onder video

Chinese supersoldaten

Het moederbedrijf van FocusCalm, BrainCo, wordt al meer dan een decennium gefinancierd door bedrijven die gelinkt zijn aan de Communistische Partij van China. Volgens het rapport wordt de data gebruikt voor militair onderzoek, mogelijk voor een project omtrent 'supersoldaten'. "In de afgelopen jaren heeft BrainCo in feite zijn activiteiten in de Verenigde Staten stilgelegd", voegde Sam Koppelman van Hunterbrook toe. "Ze zijn naar China verhuisd, waar het nu op de beurs staat met een waardering van 1,3 miljard Amerikaanse dollar. Het is op de achtergrond uitgegroeid tot een van de belangrijkste bedrijven ter wereld voor de Chinese overheid en de Communistische Partij."

Related image

Gerelateerd