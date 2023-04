Lars Leeftink

Lando Norris, die in het verleden al vaak te maken kreeg met geruchten omtrent een overstap naar Red Bull Racing, heeft de gesprekken met Red Bull in 2022 - voor zijn contractverlenging bij McLaren - besproken. De Brit, die nog tot eind 2025 contract heeft bij McLaren, had voor zijn verlenging ook de optie om teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing te worden.

Norris tekende begin 2022 een contractverlenging voor meerdere jaren bij McLaren. Red Bull koos eind 2021, voor het officiële nieuws van de contractverlenging van Norris, al voor Sergio Pérez. In gesprek met The Race legt Norris uit waarom hij niet alleen naar McLaren, maar ook naar Red Bull en andere teams luisterde voordat hij zijn contract bij McLaren verlengde. "Elke coureur wil gesprekken met zoveel mogelijk mensen om zichzelf opties te geven of om te zien wat er beschikbaar is, zodat je de zaken netjes kunt uiteenzetten en kunt kijken wat voor jou de beste richting is. Ik geloof dat McLaren de beste optie voor de lange termijn was, daarom verlengde ik ook mijn contract met vier jaar."

Inhoud gesprek

Volgens Norris zelf waren de gesprekken met Red Bull nog in een vroeg stadium. "Het was niet meer dan een praatje maken, even kennismaken met het spreken met verschillende teams en de mensen die het team runnen. Het was op geen enkele manier vergevorderd. We keken wat er mogelijk was en mogelijk had kunnen zijn. Niets verleidde mij meer dan om hier (McLaren) te blijven." Dit besloot de Brit dan ook te doen, want zijn contract loopt nu tot eind 2025 bij het team dat dit seizoen een vrij lastige start heeft gekend.

Geen simpele beslissing

Veel mensen zullen zich dan afvragen waarom Norris niet koos voor Red Bull, een team dat al jaren voorin terug is te vinden en om zeges en titels blijft strijden. Volgens Norris is het een keuze die je als coureur niet zomaar maakt. "Zo simpel is het niet. Ik wil geloven dat ik als ik naar een team zou gaan, ik daar zou zijn om te vechten voor overwinningen en kampioenschappen." Volgens Norris kon dit bij Red Bull, maar had het team ook al Verstappen. "Ik zou duidelijk maken dat ik daar niet ben om tweede coureur te zijn of om een andere positie te bekleden. Ik moet voor de beste positie gaan en dat is om voor of races of kampioenschappen te vechten." Dit zal in 2023, en waarschijnlijk ook in 2024, niet gaan gebeuren bij McLaren.