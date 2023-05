Kimberley Hoefnagel

Woensdag 3 mei 2023 16:34

Het Formule E-team van Mercedes transformeerde vorig jaar in dat van McLaren. Ian James is enorm onder de indruk van de manier waarop zijn team de transitie heeft aangepakt en herkent de uitspraken die Nyck de Vries er eind 2022 over deed dan ook niet. Het team is nog niet waar het wil zijn, maar weet wel wat het moet verbeteren om dichter bij de top te komen.

Mercedes trad in het seizoen van 2018/2019 toe tot de Formule E, dankzij haar samenwerking met HWA RACELAB. Een jaar later werd het team officieel overgenomen en omgedoopt tot het Mercedes-Benz EQ Formula E Team, met Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries als haar twee coureurs. In 2020/2021 werd De Vries de eerste officiële wereldkampioen in de Formule E en een jaar later, het seizoen van 2021/2022, moest hij het stokje overgeven aan teamgenoot Vandoorne. Beide seizoenen legde Mercedes ook nog beslag op het constructeurskampioenschap. Ondanks die grote successen besloot de Duitse renstal om aan het einde van 2022 uit de elektrische klasse te stappen. Het team werd na een periode van onzekerheid uiteindelijk verkocht aan McLaren, waarna een hoop personeelsleden meeverhuisden. Zo ook teambaas Ian James.

Nieuw hoofdstuk

"Er zijn bepaalde dingen die duidelijk veranderd zijn. Vooral omdat we van een fabrikant en een fabrieksteam naar een klantenteam zijn gegaan en dat brengt een nieuwe dynamiek met zich mee", verklaart de McLaren-teambaas in gesprek met GPFans. "Maar op cultureel gebied misschien nog wel meer. Als je naar een nieuwe organisatie verhuist, moet je ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk integreert. Een deel van mijn rol was om ervoor te zorgen dat we, zodra we deel uit gingen maken van het papaya-leger, er ook voor zorgden dat we onze eigen identiteit als team niet verloren."

Er zijn volgens de Brit genoeg voordelen verbonden aan het onderdeel uitmaken van de McLaren-familie. "Het was een geweldige kans. Persoonlijk begon mijn carrière zo'n 22 jaar geleden bij McLaren, dus daar is in ieder geval een verband. Ik kende al een aantal mensen, dus het maakte het gemakkelijker om opnieuw contact met ze te leggen. Het is absoluut essentieel geweest om ervoor te zorgen dat dit team nu vooruitkijkt. We zijn erg trots op de successen die we in het verleden hebben behaald, maar tegelijkertijd zijn we aan een nieuw hoofdstuk begonnen en ik denk dat we dat toen allemaal erkenden."

James herkent uitspraken De Vries niet

De Vries vertelde aan het einde van het 2022-seizoen aan GPFans dat hij het gevoel had dat Mercedes nadelig beïnvloed werd door het vertrek van het team uit de sport. Gevraagd of James deze situatieschets herkent, reageert hij: "Nee, helemaal niet. Als we even kijken, we hebben het wereldkampioenschap gewonnen. Ik denk dat het er in seizoen zeven echt tot op het einde om spande, maar ik denk dat het in seizoen acht onze titel was om te verliezen." Hij stelt dat beide seizoenen een andere aanpak vergden. "Ik denk dat het team fenomenaal werk heeft geleverd, gezien de uitdagingen die waren ontstaan ​​door de overgang, om er echt voor te zorgen dat de prestaties op het circuit zo onaangetast mogelijk waren."

James benadrukt dat hij ongelooflijk trots is op het team dat ondanks de uitdagingen nog beide kampioenschappen won. "Natuurlijk zijn er momenten in het jaar waarop we allemaal onzeker zijn over wat de toekomst in petto heeft en we kregen daar pas redelijk laat duidelijkheid over. Maar ik denk dat het team, en ik moet ze hier min of meer de credits voor geven, er absoluut op vertrouwde dat we de oplossing zouden vinden." En dan niet zomaar een oplossing, maar de juiste oplossing volgens de Brit. "Ja, ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. Ik denk dat we wel 92% van het team hebben meegenomen naar dit nieuwe hoofdstuk, dat is niet te onderschatten."

Focus op het racen

De teambaas verklaart dat er bij McLaren een hele andere cultuur heerst vergeleken met het Mercedes-tijdperk. "Maar dat brengt ook veel positieve kanten met zich mee. We zijn verhuisd naar een organisatie die puur bestaat om te gaan racen. Ze zijn er dus niet om producten te verkopen, om een ​​drankmerk te vertegenwoordigen of wat dan ook. McLaren is nu zo'n 60 jaar geleden opgericht als raceorganisatie door Bruce McLaren, heeft daar een rijke erfenis in en ook een enorme hoeveelheid succes. Dat brengt zijn eigen dynamiek met zich mee. We bestaan ​​om te racen en daarom heeft alles wat we doen een bepaald duidelijk doel. Ik denk dat dat iets is waar we heel veel gebruik van kunnen maken."

Toch betekent dit niet dat het uitsluitend om de resultaten op de baan gaat. "We kunnen er niet naïef over zijn. Om te gaan racen, heb je de financiën nodig om het te kunnen doen. Je hebt daar de technische expertise voor nodig, de PR." Ook de fans zijn volgens James ontzettend belangrijk voor McLaren, omdat zij het merk uiteindelijk vertegenwoordigen. Er moet volgens hem dan ook goed voor dit ecosysteem gezorgd worden. "Ik wil het niet te simpel maken door te zeggen dat alles draait om het op de baan komen. Er gebeurt veel achter de schermen, maar uiteindelijk zijn we er om te racen en om te presteren. Het is een voorrecht om in die positie te zitten."

René Rast tijdens de E-Prix van Berlijn.

De huidige stand van zaken

McLaren beleeft tot op heden nog geen al te consistent eerste seizoen in de elektrische klasse. Toch heeft de renstal wel een idee wat het kan doen om te verbeteren. "Tijdens de overgang hebben we wat betreft een aantal dingen op de resetknop gedrukt. We hebben natuurlijk ook een nieuwe generatie auto's om mee om te gaan, dus we zijn nog bezig met het ontwikkelen van een aantal tools en toolsets om ervoor te zorgen dat we zowel de efficiëntie als de prestaties van het pakket dat we hebben écht kunnen maximaliseren. Dus daar blijven we aan werken."

Volgens de teambaas was het moeilijk om met bepaalde ontwikkelingen om te gaan, omdat er weinig testmogelijkheden zijn in de Formule E. "Er zijn momenten geweest waarop ik ongelooflijk trots was op het team en voelde dat we echt het maximale uit het pakket hebben gehaald. Maar aan de andere kant zijn er races geweest waarvan ik denk dat we de prestaties aan onze kant niet hebben gemaximaliseerd. Dus waar onze focus op dit moment ligt, is er echt voor te zorgen dat we de fouten er uit kunnen filteren, de auto op de plek krijgen waar hij moet zijn, de twee coureurs de tools geven die ze nodig hebben om hun best te kunnen doen en op hun best presteren." Ook geeft Nissan, de leverancier van de aandrijflijn, de ruimte voor feedback. "We zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat we de resultaten kunnen behalen waarvan we weten dat ze mogelijk zijn. "

Eigen aandrijflijn op komst?

Gevraagd of we de komende jaren een McLaren Powertrain kunnen verwachten, reageert hij: "Niet snel, nee, maar we evalueren voortdurend wat de toekomst in petto heeft." James benadrukt dat McLaren momenteel erg blij is met de samenwerking met Nissan in deze Gen 3-era en dat het een geweldige kans is om vooruit te komen. "Hopelijk zullen we op een gegeven moment zien dat alle vier de door Nissan aangedreven auto's op de topposities staan. Dan kunnen we gaan discussiëren over de volgorde waarin ze komen", sluit hij lachend af.