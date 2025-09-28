close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fans reageren op zege Max en Jos Verstappen: 'Een doodnormale zaterdag in de familie'

Fans reageren op zege Max en Jos Verstappen: 'Een doodnormale zaterdag in de familie'

Lars Leeftink
Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen en Jos Verstappen wonnen allebei afgelopen weekend en zorgden daardoor voor een feestelijk weekend in de familie van Verstappen, zagen ook de fans.

Max Verstappen won zaterdag tijdens zijn GT3-debuut in de NLS meteen met Chris Lulham de race door in zijn eigen stint al meer dan een minuut weg te rijden van de rest van het veld. Even later werd Jos Verstappen kampioen in het Belgische kampioenschap Rally door derde te worden met Renaud Jamoul in de East Belgian Rally en zo de titel veilig te stellen.

Fans reageren op succesdag Jos en Max Verstappen

Zo was de zaterdag dus een succesvolle dag voor de familie Verstappen. De fans reageerden massaal op social media op de zege van Jos Verstappen, waarbij de felicitaties vooral binnen bleken te stromen. Toch werd ook de vraag gesteld of we de twee nog een keer samen zien rijden in een endurancerace. Zie hieronder een paar van de reacties.

Gerelateerd

Max Verstappen Jos Verstappen Nürburgring Nordschleife Dakar Rally Nürburgring Langstrecken-Serie

Net binnen

Do or die voor Hamilton in 2026: Ferrari een optie voor Verstappen in 2027?
Toekomst Hamilton en Verstappen

Do or die voor Hamilton in 2026: Ferrari een optie voor Verstappen in 2027?

  • 16 minuten geleden
  • 2
 Steiner ziet positiviteit en rust bij Verstappen en Red Bull terugkeren: 'Beter zonder Horner'
Horner en Mekies

Steiner ziet positiviteit en rust bij Verstappen en Red Bull terugkeren: 'Beter zonder Horner'

  • 1 uur geleden
Onderlinge duels kwalificatie: Verstappen pakt voorsprong, Albon en Sainz 9-8
Onderlinge kwalificatieduels 2025

Onderlinge duels kwalificatie: Verstappen pakt voorsprong, Albon en Sainz 9-8

  • 2 uur geleden
  • 2
 Fans reageren op zege Max en Jos Verstappen: 'Een doodnormale zaterdag in de familie'
Jos en Max Verstappen

Fans reageren op zege Max en Jos Verstappen: 'Een doodnormale zaterdag in de familie'

  • 2 uur geleden
  • 3
 Windsor over Verstappen in GT3: 'Door Max gaan F1-coureurs dit wellicht nu doen'
Verstappen in NLS

Windsor over Verstappen in GT3: 'Door Max gaan F1-coureurs dit wellicht nu doen'

  • 3 uur geleden
Revolutie bij Red Bull en Verstappen sinds het vertrek van Horner en de komst van Mekies
Veranderingen bij Red Bull

Revolutie bij Red Bull en Verstappen sinds het vertrek van Horner en de komst van Mekies

  • Vandaag 13:33
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x