Fans reageren op zege Max en Jos Verstappen: 'Een doodnormale zaterdag in de familie'
Max Verstappen en Jos Verstappen wonnen allebei afgelopen weekend en zorgden daardoor voor een feestelijk weekend in de familie van Verstappen, zagen ook de fans.
Max Verstappen won zaterdag tijdens zijn GT3-debuut in de NLS meteen met Chris Lulham de race door in zijn eigen stint al meer dan een minuut weg te rijden van de rest van het veld. Even later werd Jos Verstappen kampioen in het Belgische kampioenschap Rally door derde te worden met Renaud Jamoul in de East Belgian Rally en zo de titel veilig te stellen.
Fans reageren op succesdag Jos en Max Verstappen
Zo was de zaterdag dus een succesvolle dag voor de familie Verstappen. De fans reageerden massaal op social media op de zege van Jos Verstappen, waarbij de felicitaties vooral binnen bleken te stromen. Toch werd ook de vraag gesteld of we de twee nog een keer samen zien rijden in een endurancerace. Zie hieronder een paar van de reacties.
