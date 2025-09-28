Max Verstappen en Jos Verstappen wonnen allebei afgelopen weekend en zorgden daardoor voor een feestelijk weekend in de familie van Verstappen, zagen ook de fans.

Max Verstappen won zaterdag tijdens zijn GT3-debuut in de NLS meteen met Chris Lulham de race door in zijn eigen stint al meer dan een minuut weg te rijden van de rest van het veld. Even later werd Jos Verstappen kampioen in het Belgische kampioenschap Rally door derde te worden met Renaud Jamoul in de East Belgian Rally en zo de titel veilig te stellen.

Artikel gaat verder onder video

Fans reageren op succesdag Jos en Max Verstappen

Zo was de zaterdag dus een succesvolle dag voor de familie Verstappen. De fans reageerden massaal op social media op de zege van Jos Verstappen, waarbij de felicitaties vooral binnen bleken te stromen. Toch werd ook de vraag gesteld of we de twee nog een keer samen zien rijden in een endurancerace. Zie hieronder een paar van de reacties.

Da's heel knap van die ouwe



Proficiat Jos — De Krasse Knar (@Dekrasseknar) September 27, 2025

Verstappen day !! Superleuk. Topgasten. — Chase (@Chase1769493834) September 27, 2025

Gaan Jos en Max ook Lemans doen ? Mischien met Coronel er bij. Zou ik zo vet vinden. — Mongoosh (@theMongoosh) September 27, 2025

Van harte gefeliciteerd legend @MaVic009 mooie dag voor familie Verstappen 👌🍾🏆🚗👌🍾🚗 op naar meer toppers — Dennis #RedBull #MV33 #4xWorldchampionF1 (@dburgersdijk) September 27, 2025

Jos Verstappen won the Belgian rally championship 2025 after being third in the Sank Vith rally today.

Double party at Verstappens home after Max winning at the Nürburgring today. pic.twitter.com/Qij3j92InK — Hofner Kinfauns (@HofnerKinfauns) September 27, 2025

Racing runs in their blood💀 — Yash (@yashv011) September 28, 2025

Max Verstappen: winnaar van de NLS 9 op de Nordschleife 📷📷

Jos Verstappen: winnaar van het Belgisch Rallykampioenschap 📷📷

Gewoon een normale zaterdag in huize Verstappen 📷 — Henk (@Henkprins_RB) September 27, 2025

Gerelateerd