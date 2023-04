Brian Van Hinthum

Woensdag 26 april 2023 15:46

Fans die hopen dat Sebastian Vettel op korte termijn in de Formule 1 terugkeert in een bestuurlijke rol bij Red Bull Racing lijken zich voorlopig geen illusies te hoeven maken. Helmut Marko denkt dat de Duitser voorlopig weinig trek heeft om weer terug te keren in het drukke circus van de koningsklasse.

Vettel heeft na 2022 zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De Duitse coureur kan buigen over een imposante loopbaan en kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn geliefde Formule 1. Vettel wist maar liefst vier keer op rij het wereldkampioenschap te winnen van 2010 tot en met 2013. De laatste jaren zat Vettel, bekend om zijn vele activiteiten voor het verbeteren van het milieu, met zichzelf in de spagaat dat hij actief was in één van de meest vervuilende sporten ter wereld. Na zijn periode bij Aston Martin vond de Duitser het welletjes geweest.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda draagt Vettel aan

Hoewel de Duitser al meermaals te kennen gaf nu van andere dingen te willen gaan genieten dan de Formule 1, staken de geruchten rondom een eventuele terugkeer in de koningsklasse snel de kop op. Yuki Tsunoda suggereerde dat Vettel de ideale opvolger zou zijn van Marko, die toch een dagje ouder wordt. "Het zou interessant zijn om te zien hoe Sebastian het zou doen als hij teambaas zou zijn. Hij kan eigenlijk alles zijn. Wat Helmut nu doet met de junioren van Red Bull bijvoorbeeld; ik denk dat Sebastian heel goed in staat zou zijn hen te begeleiden omdat hij één van de succesvolste coureurs uit de Formule 1 is", zei hij een tijdje terug.

Snelle terugkeer?

De man in kwestie geeft nu echter te kennen dat hij voorlopig niet van plan is om te stoppen én dat Vettel volgens de signalen voorlopig geen trek heeft in een snelle terugkeer naar het Formule 1-circus. "We hebben nog best vaak contact. Seb zit momenteel in de fase dat hij zichzelf een beetje aan het ontdekken is en aan het bekijken is wat hij zou willen", wordt de Oostenrijker geciteerd door Motorsport.com. "Maar ik denk niet dat hij weer naar iedere race wil reizen en nog meer wil werken voor een minder loon", besluit Marko grappend.