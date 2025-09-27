Verstappen jaagt op ronderecord op de Nordschleife: deze obstakels liggen op de loer
Verstappen jaagt op ronderecord op de Nordschleife: deze obstakels liggen op de loer
Max Verstappen ligt na elf ronden op de Nordschleife comfortabel aan kop. De Nederlander jaagt daarnaast op het ronderecord, dat vanmiddag mogelijk sneuvelt.
Verstappen vertrok vanaf P3 op de Nürburgring Nordschleife voor de vieruursrace. Tijdens zijn laatste ronde in de kwalificatie noteerde hij paarse sectoren, maar door het vele verkeer op de baan, moest Verstappen genoegen nemen met P3. Vanaf daar zag hij echter kansen en nam hij direct de koppositie over zodra het licht op groen ging.
Ronderecord
Het GT3-ronderecord op de Nürburgring Nordschleife staat nog altijd op naam van Christian Krognes. De Noor zette in 2022 een tijd van 7:49.578 neer op het 24 kilometer lange circuit. Verstappen heeft inmiddels zijn tweede pitstop achter de rug. Tijdens de stop is er opnieuw brandstof in de Ferrari 296 GT3 gegaan en rijdt de viervoudig kampioen momenteel rond in 8:10.737. De snelste tijd van Verstappen werd tijdens de eerste stint neergezet met 7:51.514, waardoor het record van Krognes met wat geluk binnen bereik lijkt.
Mogelijke obstakels
Toch moet alles meezitten. Er zijn nog enkele obstakels die het behalen van het record kunnen bemoeilijken. Zo mogen er geen gele vlaggen vallen tijdens het betreffende rondje, en kan een slowzone, een zogeheten code 120 of code 60, roet in het eten gooien. Ook moet het weer gunstig zijn; volgens de laatste voorspellingen worden er echter geen druppels verwacht. Verstappen begon om 13:00 uur aan zijn tweede stint. Teamgenoot Chris Lulham zal vanmiddag ongetwijfeld ook in actie komen, maar het is de vraag hoeveel tijd hij van het team zal krijgen.
Kansen slinken
Mocht Verstappen er vanmiddag niet in slagen om het ronderecord te breken, dan krijgt hij nog één kans. Op 11 oktober is namelijk de seizoensfinale van de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie. Komend jaar valt het programma namelijk samen met de Formule 1-kalender, waardoor Red Bull Racing waarschijnlijk geen mogelijkheid heeft om Verstappen zijn uitstapje naar de Nordschleife te gunnen.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Volg hier live het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife
- 1 uur geleden
- 2
Lulham verliest tijd na opgebouwde voorsprong Verstappen: zo verliep het derde uur op de Nordschleife
- 17 minuten geleden
Kumpen ziet Verstappen racen op de Nordschleife: "Nooit niet aan het racen"
- 52 minuten geleden
Verstappen verplettert veld: zo verliep het tweede uur op de Nordschleife
- 1 uur geleden
Verstappen jaagt op ronderecord op de Nordschleife: deze obstakels liggen op de loer
- 1 uur geleden
Verstappen pakt eerste pitstop uit leidende positie: zo verliep het eerste uur op de Nordschleife
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september