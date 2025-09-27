Verstappen jaagt op ronderecord op de Nordschleife: deze obstakels liggen op de loer

Max Verstappen ligt na elf ronden op de Nordschleife comfortabel aan kop. De Nederlander jaagt daarnaast op het ronderecord, dat vanmiddag mogelijk sneuvelt.

Verstappen vertrok vanaf P3 op de Nürburgring Nordschleife voor de vieruursrace. Tijdens zijn laatste ronde in de kwalificatie noteerde hij paarse sectoren, maar door het vele verkeer op de baan, moest Verstappen genoegen nemen met P3. Vanaf daar zag hij echter kansen en nam hij direct de koppositie over zodra het licht op groen ging.

LIVE | Volg hier live het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Ronderecord

Het GT3-ronderecord op de Nürburgring Nordschleife staat nog altijd op naam van Christian Krognes. De Noor zette in 2022 een tijd van 7:49.578 neer op het 24 kilometer lange circuit. Verstappen heeft inmiddels zijn tweede pitstop achter de rug. Tijdens de stop is er opnieuw brandstof in de Ferrari 296 GT3 gegaan en rijdt de viervoudig kampioen momenteel rond in 8:10.737. De snelste tijd van Verstappen werd tijdens de eerste stint neergezet met 7:51.514, waardoor het record van Krognes met wat geluk binnen bereik lijkt.

Mogelijke obstakels

Toch moet alles meezitten. Er zijn nog enkele obstakels die het behalen van het record kunnen bemoeilijken. Zo mogen er geen gele vlaggen vallen tijdens het betreffende rondje, en kan een slowzone, een zogeheten code 120 of code 60, roet in het eten gooien. Ook moet het weer gunstig zijn; volgens de laatste voorspellingen worden er echter geen druppels verwacht. Verstappen begon om 13:00 uur aan zijn tweede stint. Teamgenoot Chris Lulham zal vanmiddag ongetwijfeld ook in actie komen, maar het is de vraag hoeveel tijd hij van het team zal krijgen.

Kansen slinken

Mocht Verstappen er vanmiddag niet in slagen om het ronderecord te breken, dan krijgt hij nog één kans. Op 11 oktober is namelijk de seizoensfinale van de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie. Komend jaar valt het programma namelijk samen met de Formule 1-kalender, waardoor Red Bull Racing waarschijnlijk geen mogelijkheid heeft om Verstappen zijn uitstapje naar de Nordschleife te gunnen.

