Grote belangstelling voor GT3-debuut Verstappen: Nederlander trekt veel bekijks

Dat Max Verstappen dit weekend gaat racen in de Nürburgring Langstrecken-Serie, is inmiddels wel bekend. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 trekt veel bekijks, want vele toeschouwers zijn naar de Nordschleife afgereisd om een glimp van de Nederlander op te vangen.

Verstappen reed vanochtend de kwalificatie, die met een half uur werd uitgesteld vanwege de mist. De Red Bull-coureur had lange tijd de snelste tijd in handen en ging in de slotfase over naar de droogweerbanden. Op die stint zat de snelheid er in, maar het vele verkeer op de baan, zorgde ervoor dat Verstappen niet het optimale uit het rondje kon halen. Christian Krognes was in de Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO met startnummer 34 het snelst en zette een rondetijd neer van 8:06.057. Daarachter vinden we de Audi R8 LMS GT3 van Frank Stippler terug. Die wagen klokte een tijd van 8:08.176, zo’n twee seconden langzamer dan de pole. Verstappen verbeterde zich nog naar een 8:09.126, goed voor de derde tijd in het algemene klassement. In de SP9 PRO-klasse was de Nederlander wél de snelste.

Artikel gaat verder onder video

LIVE | Volg hier live het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Grote belangstelling voor Max Verstappen

De belangstelling is in en rondom het circuit groot. Veel fans hopen hun held in levende lijven te mogen ontmoeten. Hier een overzicht van de beelden.

i melted, this is so cute 😭😭 pic.twitter.com/Wyx80ef44m — nini @ nürburgring 🚗 (@SCUDERIAFEMBOY) September 26, 2025

Quali done: P3 on the grid here at the Nordschleife 👀 Who’s watching? pic.twitter.com/SMf2WOIX5i — Max Verstappen (@VerstappenCOM) September 27, 2025

Max Verstappen s'est qualifié en 3e position de sa première qualification en GT3 sur le Nürburgring 👏



Il termine avec 3 secondes de retard sur la pole position mais avec un rythme qui annonce de belles batailles, course à suivre dès 12h ! #F1 pic.twitter.com/QifQuc9a2c — Tear Off (@TearOffFR) September 27, 2025

