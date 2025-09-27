Grote belangstelling voor GT3-debuut Verstappen: Nederlander trekt veel bekijks
Grote belangstelling voor GT3-debuut Verstappen: Nederlander trekt veel bekijks
Dat Max Verstappen dit weekend gaat racen in de Nürburgring Langstrecken-Serie, is inmiddels wel bekend. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 trekt veel bekijks, want vele toeschouwers zijn naar de Nordschleife afgereisd om een glimp van de Nederlander op te vangen.
Verstappen reed vanochtend de kwalificatie, die met een half uur werd uitgesteld vanwege de mist. De Red Bull-coureur had lange tijd de snelste tijd in handen en ging in de slotfase over naar de droogweerbanden. Op die stint zat de snelheid er in, maar het vele verkeer op de baan, zorgde ervoor dat Verstappen niet het optimale uit het rondje kon halen. Christian Krognes was in de Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO met startnummer 34 het snelst en zette een rondetijd neer van 8:06.057. Daarachter vinden we de Audi R8 LMS GT3 van Frank Stippler terug. Die wagen klokte een tijd van 8:08.176, zo’n twee seconden langzamer dan de pole. Verstappen verbeterde zich nog naar een 8:09.126, goed voor de derde tijd in het algemene klassement. In de SP9 PRO-klasse was de Nederlander wél de snelste.
Grote belangstelling voor Max Verstappen
De belangstelling is in en rondom het circuit groot. Veel fans hopen hun held in levende lijven te mogen ontmoeten. Hier een overzicht van de beelden.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Volg hier live het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife
- 1 uur geleden
- 2
Lulham verliest tijd na opgebouwde voorsprong Verstappen: zo verliep het derde uur op de Nordschleife
- 15 minuten geleden
Kumpen ziet Verstappen racen op de Nordschleife: "Nooit niet aan het racen"
- 49 minuten geleden
Verstappen verplettert veld: zo verliep het tweede uur op de Nordschleife
- 1 uur geleden
Verstappen jaagt op ronderecord op de Nordschleife: deze obstakels liggen op de loer
- 1 uur geleden
Verstappen pakt eerste pitstop uit leidende positie: zo verliep het eerste uur op de Nordschleife
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september