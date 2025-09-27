Verstappen leidt NLS-race op de Nordschleife: dit doet het weer de komende uren

Ronde negen van de Nürburgring Langstrecken-Serie is om 12:00 uur van start gegaan. Max Verstappen vertrok vanaf P3 en nam direct in de eerste bocht de koppositie over. Er is nog ongeveer drieënhalf uur te racen op de Nordschleife, maar wat gaat het weer vanmiddag doen?

Het veld kwalificeerde vanochtend, iets later vanwege de mist. Daarbij moest de Nederlander genoegen nemen met P3 vanwege het verkeer in zijn laatste ronde. Desalniettemin zag Verstappen kansen voor de race, die hij momenteel leidt. De grootste concurrent lijkt de Ford Mustang GT3 met startnummer 6 van Haupt Racing Team te worden. Die wagen ligt momenteel iets meer dan zes seconden achter de Ferrari 296 GT3 van de Nederlander.

Weersverwachting

Het is momenteel droog rondom de Nordschleife, terwijl het vanochtend nog mistig was. Weeronline voorspelt dat de komende uren droog zullen verlopen. Het kwik stijgt weliswaar naar 13 graden Celsius, maar het blijft dus fris op de Nordschleife en er worden geen regendruppels meer verwacht.

Er worden geen regendruppels verwacht voor de race op de Nordschleife🇩🇪 pic.twitter.com/y0HR7qtXrL — GPFans NL (@GPFansNL) September 27, 2025

