LIVE | Volg hier live het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Voor Max Verstappen gaat na de kwalificatie van vanochtend straks om 12:00 uur de race op de Nordschleife van start. Ronde negen van de Nürburgring Langstrecken-Serie staat op het programma, waarin de viervoudig kampioen in de Ferrari 296 GT3 van start gaat, vanaf de derde plek.
De kwalificatie begon een half uur later dan gepland vanwege de mist rond de Nürburgring. Rond 09.00 uur werd de baan vrijgegeven en Verstappen kwam voortvarend uit de startblokken. Aan het begin van de sessie reed hij een 8:46.694, waarna hij er al snel negen seconden vanaf haalde met een 8:37.818. Daarmee stond hij opnieuw bovenaan. In de slotfase was het echter Christian Krognes die de snelste ronde wist neer te zetten. Verstappen verbeterde zich nog naar een 8:09.126, goed voor de derde tijd in het algemene klassement. In de SP9 PRO-klasse was de Nederlander wél de snelste.
57. ADAC Barbarossapreis
De race begint straks om 12:00 uur en zal om 16:00 uur worden afgevlagd. Je kunt dit debuut van Verstappen gratis en live volgen. Via onderstaande stream kun je meekijken met de viervoudig F1-kampioen.
Max Verstappen vertrok om 12:00 uur vanaf P3, maar pakte direct de koppositie bij het ingaan van bocht één. Opvallend is dat de Porsche 911 GT3 R van Dinamic GT helemaal achteraan terug te vinden is op de livetiming. Er worden nu wel rondetijden neergezet door de wagen met startnummer 108, maar dit lijkt een concurrent minder voor Verstappen te zijn. De wagen komt namelijk ook uit in de SP9 Pro-klasse.
